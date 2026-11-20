Madrid, 20 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con pérdidas del 0,87 % arrastrada por Wall Street y Asia, ante las dudas del mercado sobre el sector tecnológico y relacionado con la inteligencia artificial (IA) y pese al positivo debut bursátil de Anthropic.
En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,87 %, hasta los 19.026,9 puntos. Las ganancias del año son del 9,93 %.
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En el indicador, Indra y ACS lideran las caídas, con retrocesos del 2,57 y del 2,36 %, respectivamente, mientras que Telefónica es el valor que más sube, el 1,04 %. EFE
(Foto)(Vídeo)
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