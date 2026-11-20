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Madrid, 20 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el lunes próximo el juicio a Ana María Vicente Osset, conocida como 'Anita la fantástica', como presunta autora de una estafa masiva de más de 730.000 euros mediante la venta ficticia de viajes y entradas para carreras de MotoGP.

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales nueve años de prisión para la acusada por un delito continuado de estafa con la circunstancia agravante de multirreincidencia al haber sido ya condenada en seis ocasiones por el mismo delito.

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'Antita la fantástica' fue detenida en Francia el pasado mes de julio tras una orden de búsqueda y captura al no presentarse en mayo al juicio por esta causa por la que sí fue juzgado y condenado su marido, Eduardo G.U., a seis años y medio de cárcel.

En su escrito de acusación el Ministerio Público relata que 'Anita la fantástica' y su marido se encargaban de la gestión de la agencia de viajes Aupa Travel.

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Añade que los acusados hicieron creer en 2020 a dos empresas y a cuatro personas que Aupa Travel tenía una importante solvencia empresarial con una facturación de miles de euros, que era una agencia de viajes parte del grupo Globalia y que tenía acuerdos para trabajar con importantes compañías como Dorna Sport, organizadora de los campeonatos de MotoGP a nivel mundial.

Los acusados les ofrecieron la compra de packs de MotoGP con seguro de cancelación para el supuesto de que decidiesen no acudir a los eventos o estos resultasen cancelados por cualquier motivo.

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Los clientes accedieron a la compra de los packs de MotoGP para lo que realizaron ingresos en las cuentas bancarias de Aupa Travel.

Una de las empresas perjudicadas abonó 400.296 euros, la otra 42.278 y los cuatro afectados particulares las cantidades respectivamente de 80.186, 31.629, 20.827 euros y 3.450 euros.

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Tras resultar cancelados los campeonatos y los viajes, 'Anita la fantástica', simulando el compromiso de abono de las cantidades, indicó a los perjudicados que iba a iniciar los trámites con las aseguradoras para que cobrasen la indemnización y recuperasen su dinero, manifestando que tenían que ingresar unas cantidades en la cuenta de Aupa Travel para los gastos de cancelación.

Los afectados, convencidos de que era necesario pagar dichos gastos, realizaron ingresos por distintas las cantidades solicitadas por 'Anita la fantástica'.

Esta también les solicitó el pago de unas cantidades en concepto de impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) para poder efectuar el pago de la indemnización.

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Pese a que los afectados realizaron estos pagos en 2021 no recibieron el dinero de la indemnización por cancelación, siempre según la Fiscalía, que además de la referida pena de prisión pide que 'Anita la fantástica' indemnice conjuntamente con su marido a los perjudicados con las cantidades defraudadas. EFE