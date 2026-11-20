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(Actualiza la EC5469 con más información)

Madrid, 20 nov (EFE).- El Consejo de Ministros de este viernes ha aprobado el real decreto de criterios de sostenibilidad para los centros de datos, sin el que estiman que los consumidores pagarían 5.000 millones de euros anuales más en la factura de la luz, junto con la planificación eléctrica con horizonte 2030.

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esta normativa, que ha generado un importante debate y oposición del sector, convierte a España en "pionera".

Aagesen ha señalado que España es un país "atractivo para la inversión y eso se ve también en los centros de datos", pero que estas instalaciones tienen que venir a España siguiendo unos criterios de sostenibilidad y soberanía digital.

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La ministra ha destacado que, en ausencia de este real decreto, "los consumidores tendríamos un impacto de 5.000 millones en nuestra factura" dado que existiría una subida de precios del mercado mayorista, así como unos mayores costes del mecanismo de capacidad.

En concreto, tras ser preguntada por el detalle, ha especificado que esta cifra sería anual y se correspondería a 4.000 millones de euros de subida en el precio del mercado mayorista derivada de un mayor consumo de gas y otros 1.000 millones por el coste del mercado de capacidad, el mecanismo aprobado recientemente y que se conoce como "escudo antiapagones".

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Asimismo, ha añadido que esta cifra se enmarca en un "escenario muy conservador", sin tener en cuenta los "precios inflacionarios" de la energía en el contexto actual de guerra en Oriente Medio y en Ucrania, y ha añadido que, si se tomaran en cuenta los precios actuales, las cifras ascenderían.

En el caso de la factura, ha precisado que existirían diferentes escenarios, pero que, por ejemplo, los consumidores industriales tendrían que pagar un 25 % más por la energía eléctrica consumida.

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Aagesen ha recordado que actualmente hay concedidos 15 gigas de permisos de acceso de centros de datos, de los que seis corresponden a la red de transporte y nueve a la red de distribución.

Además, ha apuntado que en los últimos tres meses han aflorado tres de estos gigas totales, lo que muestra el "apetito" y ha destacado que es "muy importante que tengamos claro que queremos que lleguen a España, pero bajo estos estándares de sostenibilidad y soberanía digital".

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La ministra ha avanzado que hay "numerosos centros de datos que quieren venir a futuro" con más de 20 gigas adicionales, que "están en cola" para venir a España.

Respecto al decreto, ha detallado que se organiza en dos grandes bloques: por un lado, el relativo a los requisitos de sostenibilidad; y por otro, el que habla de soberanía digital, es decir, datos, privacidad y uso de los mismos.

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De esta forma, según ha apuntado, esta normativa establece que el 80 % del consumo de energía de los centros de datos debe ser energía renovable adicional, "nueva en el sistema", porque lo que intentamos es que "el sistema no se tensione".

Aagesen ha añadido que lo que buscan es que "el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo" que suponen estos centros de datos.

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La ministra también ha destacado "la correlación horaria", que ese consumo de energía renovable ocurra dentro de la hora de energía renovable, algo que considera "fundamental", por lo que "cada hora del día el 80 % del consumo de los centros de datos debe ser energía renovable"

También, según ha explicado, se establece que estos centros de datos tengan que disponer de etiqueta A, cuyos requisitos son fijados por la Unión Europea, en el consumo de agua; mientras que en el caso de la eficiencia energética la etiqueta dependerá de la región.

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Ha añadido que este decreto contará también con "un régimen transitorio" porque entienden que el cumplimiento de estos requisitos "requerían ciertas flexibilidades y, por lo tanto, hemos introducido un transitorio, que es opcional".

En este transitorio, ha señalado, en el momento de posible tensión de la red "serían desconectados" porque "lo más importante es el interés general".

Aagesen ha subrayado que la aprobación de la planificación eléctrica 2030 "es muy transformadora" en la red de transporte y vienen con ella "cantidad de oportunidades".

"Básicamente lo que hacemos es la mayor inversión de nuestra historia y esto es porque realmente nuestro país, esa transformación del sistema energético, esa apuesta por las renovables lo que ha demostrado es que somos un país extraordinariamente atractivo", ha destacado Aagesen.

Asimismo, la ministra ha vuelto a señalar que, "por primera vez, en la historia hablamos de una planificación donde el primer vector que determina las inversiones es la demanda", donde se incluye tanto la industria, como la vivienda, y cuya versión final contempla 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda atendida en el periodo.

Según la presentación que ha mostrado Aagesen, esta planificación contará con 17.142 millones de euros hasta 2030, lo que supone un 146 % más que la actual, en la "mayor inversión" de este tipo en la historia de España. EFECOM