17/07/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, durante la presentación oficial de Carmen Pérez como candidata del Partido Popular a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Este mitin de precampaña municipal, desarrollado en las vanguardistas instalaciones del Tenerife Espacio de las Artes (TEA), cuenta con las intervenciones estratégicas del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, con el objetivo de respaldar la lista local, movilizar a las bases en la isla y desgranar las propuestas clave en materia de gestión urbana, turismo y fiscalidad. POLITICA Europa Press Canarias - Europa Press

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El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que si gobierna creará un mando único en inmigración para coordinar la respuesta al problema migratorio y cambiará el Código Penal para endurecer la persecución a las mafias que trafican con personas. Además, ha prometido reformar la Ley del Menor y la Ley de Extranjería para devolver a los menores migrantes a sus familias, al tiempo que ha condicionado los fondos de cooperación a otros países al control de las salidas en sus fronteras.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el municipio de La Restinga, acompañado por el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, después de dos semanas de emergencia migratoria en la isla de El Hierro.

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El candidato de PP ha denunciado la situación "crítica" que vive Canarias con la llegada de miles de inmigrantes a las islas, más de 10.000 de ellos a El Hierro. "La inmigración irregular no puede producir derechos", ha sentenciado, para proponer una política migratoria basada en garantizar la frontera de España y la seguridad.

TILDA DE "VERDADERO FRACASO" LA POLÍTICA MIGRATORIA DE SÁNCHEZ

El presidente del PP ha cargado duramente contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de provocar un "efecto llamada" con su política de regularización de migrantes. "Nuestra política de inmigración ha sido un verdadero fracaso", ha afirmado.

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En este punto, se ha comprometido a acabar con "ese efecto llamada" que ha provocado Sánchez. "El que entre en España tiene que entrar de forma regular y el que no, será retornado a su país. Y debemos de decirlo muy claro para que las mafias sepan que vamos a luchar contra ellas", ha enfatizado.

Feijóo ha advertido de que España ha recibido más de 60.000 inmigrantes de forma irregular en lo que va de año y que, desde que está Sánchez en Moncloa, han entrado más de 400.000 personas por esta vía, sin contar las 100.000 que llegaron a Ceuta.

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CAMBIAR EL CÓDIGO PENAL PARA ACTUAR CONTRA LAS MAFIAS

Tras lamentar que haya "cadáveres flotando" en el puerto o en las playas, el presidente del PP ha defendido luchar contra las mafias en origen, que dan combustible y víveres a los cayucos en sus travesías.

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Por eso, ha dicho que si gobierna cambiará el Código Penal para que las mafias "paguen". "Daremos toda la batalla en el ámbito del derecho internacional para que nuestro Código Penal señale esos nuevos tipos y se pueda juzgar a las mafias que trafican con seres humanos", ha prometido.

Feijóo ha defendido una inmigración ordenada y ha dicho que "la gente no puede invadir un país" ni "entrar de forma irregular". "Cuando una persona entra de forma irregular no puede tener derechos, porque si no, lo que estamos haciendo es yendo contra la inmigración regular, contra la inmigración ordenada, contra los que vienen a trabajar", ha señalado.

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UN MANDO ÚNICO PARA EVITAR QUE LOS MINISTROS "SE ECHEN LA PELOTA" El líder del PP ha avisado a Pedro Sánchez que tiene que ser "responsable de sus competencias" porque "la competencia en materia de fronteras es una competencia exclusiva del Estado". "La competencia del Gobierno central es la seguridad de la frontera y por tanto que ejercite sus competencias y las comunidades las suyas", ha abundado.

El presidente del PP ha afirmado que lo que ha pasado en Canarias es "una irresponsabilidad continuada de los ministerios". Por eso, ha prometido un mando único para la inmigración si llega al Palacio de la Moncloa.

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"En este momento todos los ministros se echan la pelota de uno a otro. Hay siete ministros con competencias en materia de inmigración", ha criticado, para insistir en que si llega al Gobierno "habrá un mando único" que sea "el responsable de la inmigración" para que puedan entenderse "mucho mejor".

COLABORACIÓN MÁXIMA DE FRONTEX PARA PROTEGER LAS FRONTERAS

El presidente de los 'populares' ha subrayado que Canarias es frontera española como Madrid o como Barcelona y ha señalado que si gobierna pedirá "la colaboración máxima" de Frontex y Europol para blindar la frontera.

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De hecho, ha asegurado que le "consta" que el comisario de Inmigración europeo ha ofrecido ayuda con Frontex y el "reforzamiento a aduanas". "El Gobierno de España, llenado de soberbia, otra vez no ha querido", ha denunciado, para recordar que es una "conducta reiterada" que ya vieron en Ceuta, donde todavía "hay 15.000 invasores".

También dotará de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, dando "más patrulleras a la Guardia Civil del mar" y "más tecnología satelital", "más drones" y "más información para que puedan actuar".

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CONDICIONARÁ LOS FONDOS DE COOPERACIÓN AL CONTROL MIGRATORIO

Además, ha explicado que impulsará una política diplomática que tenga la inmigración como criterio para obtener fondos en cooperación. "Los países que cooperen frenando la inmigración irregular tendrán fondos de cooperación. Los que no, no tendrán fondos. No vamos a financiar gobiernos que utilizan a su gente como mercancía", ha avisado.

Asimismo, ha avanzado que modificará la Ley del Menor porque "no está prevista para la inmigración irregular" y "la instrumentalización de la inmigración". Por eso, ha dicho que deben modificarla, así como la Ley de Extranjería, "para devolver a sus familias a los menores que han entrado de forma irregular" en España. "No hay ningún sitio mejor para un menor que en el seno de su familia", ha apostillado.

ELOGIA EL CIVISMO DE LOS VECINOS DE EL HIERRO

Feijóo, que ha admitido que es la primera vez que visita El Hierro, ha indicado que es su "obligación" estar "donde hay problemas". "Un político que quiere además ser presidente del Gobierno de España ha de estar en los lugares donde España vive una situación crítica y aquí ha habido una situación crítica", ha enfatizado.

El presidente del PP ha reconocido y agradecido el esfuerzo de Salvamento Marítimo, de la Cruz Roja, de la Guardia Civil, de los sanitarios, de los vecinos y de las autoridades de El Hierro y de Canarias por el esfuerzo mostrado ante esta emergencia migratoria.

"No es justo la presión inmigratoria que han sufrido en las últimas semanas. Ustedes han aguantado, han mantenido el tipo, han mostrado solidez, seguridad, han mostrado tranquilidad y han dado ustedes un ejemplo de civismo a toda España", ha dicho a los vecinos de la isla.