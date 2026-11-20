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El presidente del 'think tank' Atenea y exdirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, considera que la carencia que esa formación tiene de cuadros medios le complicará la asunción de ciertos ministerios, si logra armar un gobierno de coalición con el PP tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha trasladado Espinosa de los Monteros durante la presentación este viernes del informe 'Votar con criterio', elaborado por Atenea, una guía de voto de cara a los comicios, para facilitar un análisis informado de las propuestas del PP y Vox, llamados a convertirse en la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

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El trabajo identifica las oportunidades y desafíos derivados de depositar el voto en las dos formaciones, y uno de los riesgos que Atenea identifica en Vox es que tiene "pocos gestores". "Gobernar España exige cubrir cientos de puestos: ministerios, secretarías de Estado, direcciones generales, empresas públicas" y "Vox no dispone hoy de un banquillo de gestores con experiencia para hacerlo", destaca el centro de pensamiento. Además, "ha perdido por el camino a buena parte de sus perfiles técnicos y parlamentarios más preparados", agrega el trabajo.

Espinosa de los Monteros valora que esta falta de personal en Vox les supone un "hándicap" a la hora de asumir tareas en el eventual ejecutivo de coalición, y pone el foco en ministerios más técnicos, como Economía o Hacienda. "Requieren personas especializadas y, si no las tienes y los asumes, tendrás ciertas dificultades", alerta. Asimismo, matiza que "no sirve con una sola persona", sino que estos perfiles tienen que copar "las cúpulas" de los ministerios.

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Atenea no aprecia este riesgo en concreto en el caso de los 'populares', que disponen de "miles de personas con experiencia de gestión" a lo largo de todo el territorio, entre los que destaca consejeros autonómicos, alcaldes, altos funcionarios y técnicos. Además, destaca que el PP tiene experiencia de gobierno, puesto que ha gobernado el país dos veces. Para Espinosa de los Monteros, esto se convierte en una "ventaja".

OTROS RIESGOS

El informe advierte sobre otros riesgos que conlleva el voto a Vox: poca concreción en sus propuestas, que carecen de memoria económica, calendario o explicaciones sobre cómo se aplicarían dentro del marco legal; que el poder en el partido está "muy concentrado en un círculo reducido"; y que sus aliados europeos, como Viktor Orban, están "muy discutidos".

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Entre las ventajas de respaldar a Vox, Atenea destaca la claridad del partido; que es capaz de poner asuntos en el centro del debate; que su crecimiento ha obligado al PP a endurecer sus postulados; y su firmeza ante el separatismo.

En el caso del PP, el 'think tank' alerta sobre compromisos anteriores no cumplidos; sus casos de corrupción anteriores; y que la vocación de centralidad no puede conllevar la "renuncia" a la defensa clara de principios que "el propio electorado reclama", entre otros.

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En cambio, valora su capacidad para formar gobierno; su solvencia económica, alegando la gestión de la crisis de 2012; su peso en Europa; y que es un voto que no asusta, capaz de atraer al votante moderado que se desencantó de Pedro Sánchez y que nunca votaría a la opción más dura, Vox en este caso. "Sin ese votante no se ganan unas elecciones generales en España", avisa el trabajo.

El informe incluye una comparativa de las medidas incluidas en los programas del PP y Vox, con las propuestas que Atenea ha formulado en estudios previos en materias como pensiones o vivienda. En concreto, la comparación abarca Estado de Derecho y calidad institucional; Ceuta y Melilla y su contexto geopolítico; inmigración y fronteras; pensiones; vivienda; economía y fiscalidad; empleo y autónomos y educación.

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Durante la presentación, Espinosa de los Monteros ha reconocido que los programas de las dos formaciones le parecen "abstractos", aunque ha matizado que "el votante" no requiere tanta "concreción". No obstante, desde un perfil más técnico o formado, el exdirigente de Vox echa en falta "memorias económicas" o "soporte numérico" en algunos puntos.

Además, el trabajo incorpora escenarios fundamentados en las encuestas de en torno a 20 instituciones y especial atención al efecto del sistema electoral en cada provincia. En tres escenarios de participación alta, media y baja, la distribución sumatoria del voto entre PP y Vox se estima en un arco entre 190 y 197 diputados, aunque con distintos equilibrios entre ambas formaciones. Atenea también ha elaborado su particular proyección --no considera sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)-- que sitúan el sumatorio en 198 diputados.

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En este contexto, uno de los anexos del informe se ocupa de analizar el último escaño en juego en las provincias para que el lector conozca en qué circunscripciones se lo juegan los bloques y poder decidir el voto para optimizar al máximo las oportunidades de la derecha. Por ejemplo, el último escaño en juego en A Coruña se lo disputan BNG y PP.

Espinosa de los Monteros ha incidido en que Atenea reclama apoyo para el bloque de la derecha con la vista puesta en desalojar a Sánchez de La Moncloa, que es "la prioridad", pero no pide el voto para PP o Vox específicamente. Sí matiza que no recomienda votar a "partidos surgidos recientemente" que puedan encajarse en ese espectro ideológico. "Votar a PP y Vox es lo mejor para España", resume.

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ES PREVISIBLE QUE LA LEGISLATURA NO LLEGUE A TÉRMINO

Asimismo, el trabajo incluye un análisis sobre el después de las elecciones, centrado en aspectos como qué equipos pueden ejecutar los programas de los partidos. "No se trata simplemente de un cambio de gobierno, quitar a los otros para poner a los míos", avisa.

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En este contexto, el exdirigente de Vox considera "previsible" que una legislatura de PP y Vox "no llegue a término", habida cuenta de que los equilibrios en los ejecutivos de coalición son más difíciles de mantener, un fenómeno que es global. La estabilidad dependerá de la fórmula de gobierno elegida y de su capacidad de ejecutar, según el trabajo. Espinosa de los Monteros recomienda que ese eventual ejecutivo aplique las reformas pertinentes cuanto antes.

Requerido por si es posible que los de Santiago Abascal se decanten por una fórmula de apoyo externo al ejecutivo, Espinosa de los Monteros señala que el resultado que le auguran las encuestas, en torno a los 70 diputados, les haría "muy difícil" justificar la elección de esa fórmula.

Por otro lado, ha valorado el desempeño de PP y Vox en las campañas. Ve a Feijóo y a los 'populares' bien, mientras que ha destacado el "error" de Abascal de no acudir a la entrevista ya agendada con el creador de contenido Jordi Wild, cuyo público se compone fundamentalmente del target de Vox.

Además, ha señalado la "asimilación" del discurso de Vox y ha destacado que en 2023 hablaban de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y de que las pensiones estaban en riesgo, mientras que en esta campaña Abascal alude a la "identidad catalana" y promete que las pensiones se van a pagar "sea como sea". En este fenómeno encuadra también la ausencia de menciones a la derogación de las leyes del aborto o la eutanasia en el programa electoral para el 2N

Por último, Espinosa de los Monteros ha dejado abierta la posibilidad de volver a la política porque cree que hay un espectro político que actualmente está "huérfano". De hecho, ha desvelado que encuestas encargadas a raíz del adelanto electoral pronosticaban que lograría entre ocho y diez escaños si concurriera a las elecciones con un partido. No obstante, señala que el momento político no le pareció el propicio. Para esta elección, "la gente vota contra algo, no a favor de algo", diagnostica.