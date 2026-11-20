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Murcia, 20 nov (EFE).- El UCAM Murcia, con la convicción que le dio su primera victoria como visitante en la Liga Endesa 2026-2027, el 76-84 que logró el pasado domingo en la pista del Surne Bilbao, aspira a ganar este sábado en casa al Casademont Zaragoza, que es un rival directo en la pelea por acceder a la Copa del Rey.

Sito Alonso, entrenador de los granas, marcó la línea a seguir al comentar que el equipo debe "ser lo más UCAM Murcia posible en todas las facetas del juego" y mostrarlo ante "un rival capacitado para luchar por todo"​​​​​​​.

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El encuentro, correspondiente a la novena jornada del campeonato, comenzará a las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes de Murcia y los universitarios lo afrontarán siendo décimos con un bagaje de cuatro triunfos y cuatro derrotas, que es el mismo que presentan el Unicaja de Málaga, que como octavo cierra las posiciones coperas; y el Surne, noveno.

Por su parte, el Casademont es séptimo con un 5-3 y viene de perder por 99-94 en la pista del Asisa Joventut de Badalona. Así pues, los de la capital del Segura tienen la ocasión de igualar a victorias con los de la del Ebro y, después de tres semanas, el regreso a casa se plantea como una ocasión pintiparada para irse al parón por compromisos internacionales de selecciones con balance positivo.

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Sito, en su comparecencia previa a este envite, tuvo este viernes unas palabras entrañables para el ala pívot croata Toni Nakic tras el fallecimiento de su padre. "La verdad es que es un golpe duro porque es un chico al que necesitamos y, ya no como jugador, sino como persona porque es alguien increíble y esperamos que vuelva lo antes posible para darle nuestro cariño como segunda familia suya que somos", expuso el técnico madrileño, quien, salvo contratiempo, podrá disponer de todos los efectivos de su plantilla y, por lo tanto, realizará tres descartes. "En principio todo el mundo está listo para el partido", afirmó.

La victoria en Bilbao fue un golpe de efecto a la confianza del grupo, que nada se parecía al que cayó una jornada antes por 90-71 frente al Real Madrid. "Muchas veces, cuando juegas contra un equipo grande, parece que esa victoria puedes dejarla pasar y nosotros no lo trabajamos bien. Por eso teníamos un enfado mayor en el Movistar Arena", comentó echando la vista atrás.

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A continuación confesó que, pese al excelente resultado en Miribilla, "todavía no estamos preparados para jugar de tú a tú contra equipos que juegan con una intensidad y un conocimiento grupal tan grande" y se refirió al base argentino Juani Marcos, ya recuperado de la lesión que le hizo perderse varios partidos: "Es verdad que ahora tiene que ganar un poquito de confianza para ser mucho más peligroso a nivel ofensivo y eso va a llegar sin ningún tipo de duda más tarde o más temprano".

El rival de turno, un conjunto que el pasado curso se salvó del descenso con una canasta sobre la bocina de la última jornada -fue un triple del italiano Marco Spissu en el 94-95 en la pista del Río Breogán de Lugo-, arrancó con fuerza en la presente campaña. "Ellos hicieron un equipo que está capacitado para luchar por todo", destacó Sito, quien aseguró que el espíritu es clave para vencer. "Tenemos que intentar ser lo más UCAM Murcia posible en todas las facetas del juego", apuntó.

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En los maños Guillem Vives podría causar baja por molestias para este encuentro y el técnico grana se refirió al base. "Estamos hablando de un jugador de un nivel superlativo, tanto en el conocimiento del juego como en la rabia que tiene para disputar cada balón y por las situaciones que genera a nivel defensivo y ofensivo", declaró. EFE

Ij/apa