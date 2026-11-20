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José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela, 20 nov (EFE).- Durante casi medio siglo, Robert Guédiguian ha puesto rostro a los olvidados, ha filmado las luchas de la clase obrera y se ha resistido a enterrar sus ideales, porque para él cine y política "van siempre juntos" y separar ambos mundos es, a su juicio, "pura hipocresía".

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"No existe ningún texto, ninguna película en el mundo, que no tenga un contenido político, que no concierna a la vida de la gente", asegura el director francés en una entrevista con EFE, en la que agrega que "incluso las películas más comerciales" contienen una visión política de la realidad, porque "representan cómo viven las personas, cómo se relacionan, cómo crecen o cómo mueren".

El realizador visita Santiago para recoger el premio Cineuropa por una trayectoria unida inseparablemente al cine social, ese en el que la precariedad laboral, la inmigración y la vida de la gente marginal han sido los ingredientes principales de historias memorables.

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Guédiguian (Marsella, 1953) ve "atroz" cualquier intento de separar arte de política y advierte de que convertir el cine en un mero entretenimiento supone apartar al espectador de la realidad.

"Si solo intentamos hacer películas divertidas, absurdas, para desviar la atención ... eso obviamente me preocupa", afirma.

El cineasta ha construido buena parte de su filmografía alrededor de L'Estaque, el barrio obrero de Marsella donde creció.

Su carta de presentación internacional fue 'Marius y Jeannette' (1997), una historia de amor entre una cajera y un vigilante de seguridad que también lo introdujo en Cineuropa. La película obtuvo el Premio Louis-Delluc y siete nominaciones a los César, con el galardón a mejor actriz para Ariane Ascaride, su compañera en la vida y en buena parte de su trayectoria cinematográfica.

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Desde entonces, ha desarrollado un universo reconocible junto a Ascaride, Gérard Meylan y Jean-Pierre Darroussin, sus intérpretes habituales, con quienes trabaja casi como una compañía teatral.

Con una mirada sustentada en la defensa de la clase trabajadora y la crítica al capitalismo, el cine Guédiguian reserva casi siempre una puerta a la esperanza y la redención de sus personajes, incluso cuando sus historias avanzan por el territorio de la "derrota".

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Consciente de la capacidad del cine para "cambiar un poco la sociedad en la que vivimos", el cineasta asegura que el séptimo arte puede ayudar a "testimoniar, criticar y proponer otras soluciones".

Ante los problemas del presente, Guédiguian se muestra también esperanzado, pero ve como "algo muy grave" que las nuevas generaciones hayan perdido la conciencia de clase.

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Atribuye al capitalismo la creación de "una confusión entre los tipos de clase y la identidad de clase" y reclama autocrítica a la izquierda, pues en muchos casos "ha renunciado a sus principios".

Sobre el avance de la extrema derecha, tiene claro que los principales apoyos están en las clases altas, en la gente con poder adquisitivo: "Los pobres, como decía Víctor Hugo, son, por supuesto, abusados y pueden equivocarse", apunta.

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Guédiguian mira con preocupación la evolución política europea critica que la inmigración "se haya convertido en una cuestión central para la derecha y la extrema derecha", a la que recurren para presentarla como amenaza para el trabajo, la vivienda o la identidad.

Su última película, 'Une femme aujourd'hui', estrenada mundialmente en la Mostra de Venecia, aborda precisamente las dos formas de discriminación más presentes en las sociedades actuales: las relaciones entre hombres y mujeres y la inmigración, un ejemplo del compromiso de un director que después de 25 largometrajes -incluso obtuvo el premio del Jurado en San Sebastián por 'De todo corazón' (1998)- sigue en plena forma. EFE

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(foto)