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Algeciras, 20 nov (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha aprobado este viernes la creación de una comisión de investigación para esclarecer si hubo algún tipo de implicación municipal, desde 2011 hasta hoy, en relación a los presuntos casos de agresión sexual de los que está acusado el exalcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce tras ser denunciado por dos militantes del PP.

La propuesta presentada por el PSOE ha sido aprobada con los votos a favor del PP, en contra de los ediles no adscritos y la abstención de Vox y se ha introducido una enmienda de los populares para que la comisión de investigación no empiece hasta que se conozcan las resoluciones judiciales del caso.

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Durante el pleno, Landaluce, concejal no adscrito, ha defendido su inocencia y ha denunciado que está siendo víctima de una campaña de acoso, sobre todo mediático, para acabar con su carrera política

”Voy a proclamar mi inocencia siempre y he votado en contra para evitar un circo mediático y un juicio paralelo”, ha afirmado el exalcalde, quien ha dicho que la portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, es ”mentirosa y mala persona”.

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Por su parte, la portavoz socialista ha exigido que la comisión de investigación sirva ”para saber toda la verdad” y ha pedido al alcalde, Jacinto Muñoz (PP), “que salga de forma honrada de este capítulo y no convierta la comisión de investigación en un paripé que evite conocer el grado de honestidad de quienes gobernaron con Landaluce”.

El portavoz del grupo popular, Javier Vázquez, ha dicho que su partido respeta la presunción de inocencia del exregidor hasta la presentación de las denuncias militante del PP, y ha acusado al PSOE de pedir una comisión de investigación “para ir contra Jacinto Muñoz y perjudicar a una ciudad que no les importa”.

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Por último, Vox ha justificado su abstención al entender que la comisión de investigación invade claramente la esfera penal y se convierte en un juicio paralelo, ya que ”los jueces son los que tienen que decidir” y se ha dirigido a los concejales del PSOE para reprocharles que no les importan las mujeres ”y solo buscan barro”.

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