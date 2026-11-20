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Madrid, 20 nov (EFE).- Las organizaciones ecologistas consideran un "avance" y un paso en la dirección adecuada el real decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros para regular el desarrollo de los centros de datos, aunque inciden en la necesidad de limitar su impacto ambiental.

Ecologistas en Acción celebra que el Gobierno haya aprobado el real decreto que regula la sostenibilidad de los centros de datos y destaca que se trata de una norma "pionera" en Europa, aunque cree que la regulación de estas infraestructuras aún tiene "un amplio margen de mejora".

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A la espera de un análisis más detallado del texto, la organización ecologista apunta que la inclusión de un régimen transitorio "desvirtúa en parte el objetivo de esta regulación".

Ecologistas en Acción critica las "cesiones" del Gobierno ante las "presiones" de los promotores de los centros de datos, pero considera que el real decreto "va en la dirección adecuada" al supeditar los intereses de las grandes empresas tecnológicas a los límites de los ecosistemas y a la capacidad de infraestructuras como las redes eléctricas.

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Greenpeace cree que la aprobación del real decreto es un paso "muy importante", porque es necesario regular este sector, y pide abrir un debate sobre el uso de los centros de datos y su número.

"Valoramos como un paso necesario y muy importante, y por tanto celebramos, que se apruebe este real decreto porque hay que regular (el sector), ya que los centros de datos tienen consecuencias perjudiciales para la sociedad, el medio ambiente y nuestra democracia", ha explicado María Prado, portavoz de Greenpeace.

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El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) también considera positivo que el Gobierno "avance en la regulación ambiental de los centros de datos mediante un marco estatal vinculante" que se anticipe a los retos de su expansión.

El coordinador de Conservación de WWF España, Luis Suárez, subraya, no obstante, que el desarrollo de los centros de datos "debe respetar los límites sociales, hídricos y ecológicos de los territorios".

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Según Suárez, para lograrlo "es imprescindible garantizar el abastecimiento con nueva generación renovable adicional, un uso responsable del agua y una planificación territorial que priorice la protección de la naturaleza y de las personas".

A principios de noviembre, los días 6 y 7, se celebraron movilizaciones en distintos puntos de España convocadas por organizaciones ecologistas y colectivos vecinales para exigir un desarrollo "ordenado" de los centros de datos.

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Estas movilizaciones se organizaron en el marco de la convocatoria europea 'Stop Dirty Data Centers' ('Detened los centros de datos contaminantes'). EFE