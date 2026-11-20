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Madrid, 20 nov (EFE).- Renfe ha informado de que la Guardia Civil detuvo el mes pasado al presunto autor del ciberataque que afectó a los sistemas de Renfe y de Adif el pasado 24 de septiembre y que, gracias a esta actuación, se ha evitado que hiciera uso de la información a la que accedió o que la compartiera con terceros.

Se trata de "una novedad relevante y tranquilizadora sobre la evolución del incidente", ha explicado Renfe, el operador ferroviario público, en un comunicado enviado este viernes a sus clientes de forma individual.

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Renfe ha recordado que, desde el primer momento, activó sus protocolos de respuesta y contención, y realizó las comunicaciones correspondientes a las autoridades competentes.

La compañía extrajo rápidamente la información relevante de los sistemas afectados y la puso de inmediato a disposición del Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Guardia Civil.

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Esto permitió cerrar de inmediato los repositorios, impedir la difusión de los datos y detectar con rapidez al presunto autor de los ciberataques a Renfe y Adif, ha detallado.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, el pasado 24 de septiembre se había producido un acceso no autorizado de un tercero a determinados sistemas corporativos, incidente que se identificó mediante los mecanismos internos de monitorización y detección de actividad anómala de la operadora.

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Las investigaciones indican que el tercero no autorizado habría accedido a determinados sistemas relacionados con los procesos de venta de billetes y habría exfiltrado información.

Según la información disponible, los datos potencialmente comprometidos podrían incluir datos identificativos y de contacto, así como información asociada a la utilización de los servicios de Renfe, incluida la relativa a billetes adquiridos y viajes realizados.

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Entre la información potencialmente afectada también podrían encontrarse números de DNI, NIE u otros documentos identificativos equivalentes, así como credenciales de autenticación (contraseñas).

Estas contraseñas están protegidas mediante técnicas criptográficas de seguridad que impiden su lectura directa, ha matizado Renfe.

La compañía ha subrayado que, gracias a la actuación de la Guardia Civil, se ha evitado el uso y la difusión de la información y asegura no tener constancia de que los datos se hayan utilizado de forma fraudulenta como consecuencia de este incidente.

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No obstante, por precaución, advierte de que no puede descartarse por completo que terceros intenten realizar campañas de 'phishing' o suplantación de identidad; enviar correos o realizar llamadas fraudulentas, aparentando proceder de Renfe u otras entidades legítimas; u obtener credenciales de acceso, datos bancarios u otra información personal mediante técnicas de ingeniería social, entre otras acciones.

Por ello, la compañía recomienda extremar la precaución ante cualquier comunicación inesperada que le pida información personal, credenciales de acceso o datos bancarios y verificar el remitente y la autenticidad de cualquier comunicación que afirme proceder de Renfe, desconfiando especialmente de las que hagan referencia a viajes realizados, reservas, incidencias o supuestas compensaciones económicas, aunque parezcan proceder de entidades legítimas. EFE

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