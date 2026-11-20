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Sevilla, 20 nov (EFE).- El punta colombiano Cucho Hernández y el mediocentro uruguayo Facundo Bernal, tras varios partidos ausentes por lesión y sanción, respectivamente, son las principales novedades en la convocatoria del técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el derbi del sábado en el campo del Sevilla, donde no estarán los lesionados Dani Ceballos y José Antonio Morante.

El cafetero regresa tras haberse perdido los últimos seis encuentros de los verdiblancos (3 de Liga, 2 de 'Champions' y 1 de Copa, al dañarse la zona del sóleo proximal izquierdo el 17 de octubre frente al Barcelona; y el uruguayo, aunque jugó en Dortmund el último choque europeo, lo hace una vez cumplida su sanción de cuatro partidos por su expulsión ante los azulgranas.

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Con respecto a la lista para el último partido liguero en Elche (0-2), también vuelve a una citación para LaLiga EA Sports el mediapunta argentino Giovani Lo Celso, quien en aquella ocasión se había quedado fuera, aunque ya jugó el pasado día 12 en el encuentro aplazado de la Copa del Rey ante el Navalcarnero.

Por el contrario, son bajas en relación con la última convocatoria liguera antes del parón por la ventana FIFA el centrocampista Ceballos, por unas molestias en los isquiotibiales; y el extremo canterano Morante, por una dolencia en una cadera; así como el mediocampista Iker Losada y el meta del filial Manu González, por decisión técnica.

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Los 23 citados por Pellegrini para el derbi en el Sánchez-Pizjuán son los porteros Valles y Diego Conde; los defensas Bellerín, Ángel Ortiz, Fran García, Junior, Bartra, Llorente, Natan y Valentín Gómez; los centrocampistas Bernal, Marc Roca, Fornals, Fidalgo, Deossa, Isco y Lo Celso; y los delanteros Antony, Ruibal, Abde, Riquelme, Cucho Hernández y Parrot. EFE