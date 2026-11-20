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Madrid, 20 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en tres provincias y en la ciudad autónoma de Melilla por difundir contenido yihadista en redes sociales para adoctrinar en el terrorismo, que usaban la inteligencia artificial (IA) en los procesos de radicalización.

En una primera operación los agentes han arrestado a tres personas, en San Sebastián (Guipúzcoa), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Fuengirola (Málaga), que se habían radicalizado a lo largo de los últimos años especialmente por el incremento del acceso a contenidos de propaganda terrorista online.

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En particular destacan los contenidos relativos a Dáesh y Hamás con el objetivo de adoctrinar con fines terroristas, informa la Dirección General de la Guardia Civil.

Esta actuación se suma a otra operación contra el terrorismo llevada a cabo en la ciudad autónoma de Melilla en la que ha sido detenido un joven por su activa labor en la difusión de la ideología yihadista.

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A este arrestado se le atribuyen grandes cantidades de contenidos multimedia yihadista en redes sociales especialmente utilizadas por jóvenes.

La Guardia Civil considera este material propagandístico terrorista de especial peligrosidad por el riesgo intrínseco de fomentar la radicalización yihadista especialmente en un colectivo joven y vulnerable.

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Entre los contenidos analizados a lo largo de la investigación se ha localizado material en el que se justifica la violencia y la ejecución de ataques.

Además los detenidos usaban la inteligencia artificial para perfeccionar los procesos de radicalización y grababan vídeos en los que expresaban su adscripción yihadista y hacían ostentación de armas blancas.

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En estas operaciones la Guardia Civil ha contado con la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia y del FBI de Estados Unidos. EFE