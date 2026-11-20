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Turín (Italia), 20 nov (EFE).- El italiano Flavio Cobolli, que cayó contra el español Carlos Alcaraz en la última jornada de la fase de grupos de las Finales ATP, afirmó este viernes que "tener tan poco margen de error contra un jugador de ese nivel es complicado" y se despidió del torneo en su debut "muy orgulloso" de sí mismo.

"Sabía que cualquier mínimo error por mi parte durante un intercambio se convertiría en una auténtica masacre. Por eso, tener tan poco margen de error frente a un jugador de este nivel es realmente complicado", dijo en rueda de prensa.

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"Hoy me he dado cuenta de que, junto con Jannik (Sinner), es el mejor jugador del mundo, y con bastante diferencia, y eso a nosotros nos pesa un poco. Pero también es bonito enfrentarse a él y comprobar dónde estás, porque solo midiéndote con los mejores puedes realmente ponerte a prueba y cuestionarte hasta dónde puedes llegar", subrayó, tras caer por un contundente 6-4 y 6-1.

El tenista, nacido en Florencia pero romano de adopción, subrayó que Turín le enseñó "muchas cosas", que está "realmente emocionado" por haber formado parte de la también conocida como Copa de Maestros y que se marchó "muy orgulloso" pese a no haber cosechado ninguna victoria.

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"Cuando estás aquí, todo es fantástico. Es un sueño hecho realidad. Ahora el objetivo es volver el año que viene. Eso es en lo que quiero trabajar de cara a la próxima temporada", manifestó, después de revelar que pasará unos días de vacaciones, después de la Copa Davis que se disputará en Bolonia la próxima semana, en Kitzbühel (Austria).

"Para mí, la pretemporada será muy corta, incluso más corta de lo habitual. Así que no será una pretemporada propiamente dicha, sino más bien una vuelta a la actividad para retomar el trabajo y continuar. Ni siquiera sé cómo definirla, porque, al fin y al cabo, serán solamente dos semanas", aseveró sobre sus próximos pasos.

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Cobolli lamentó que si no pudo disfrutar del torneo "al cien por cien" fue porque su estado de forma "ni siquiera estaba cerca del cien por cien".

"Jugué los tres partidos sin estar al cien por cien, ninguno de ellos. Y eso me molestó un poco porque, como ya he dicho antes, prácticamente nunca me había lesionado. En dos o tres años de circuito solo había tenido dos o tres pequeños problemas físicos, y llegar aquí sin estar al cien por cien me dio bastante rabia", dijo.

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También aprovechó para despedirse de la temporada y mandó un mensaje de agradecimiento a los medios presentes.

"Detrás de lo que hacemos hay muchos sacrificios. Sois mucho más amigos nuestros de lo que quizá pueda parecer desde fuera. Así que solo os pido que estéis lo más cerca posible de nosotros, porque, aunque todavía no seamos un equipo, eso es precisamente lo que todos queremos llegar a ser", concluyó, visiblemente emocionado. EFE

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