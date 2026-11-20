Guardar

Barcelona, 20 nov (EFE).- El conseller catalán de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha anunciado que Cataluña pasa a asumir la presidencia de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa.

Su elección, según ha explicado en declaraciones difundidas por la Generalitat, es el resultado de un "consenso" entre 150 regiones de una veintena de países que forman parte de esta organización, "una de las asociaciones de regiones más grandes de Europa".

PUBLICIDAD

"Es un reconocimiento de la influencia de Cataluña en Europa", ha destacado Duch, que como conseller de la Generalitat será quien asuma la presidencia, en un momento en el que "las regiones europeas tiene mucho que decir y mucho que decidir", ha remarcado.

Las regiones, ha subrayado, "quieren tener una voz mucho más activa en las instituciones europeas", en defensa de sus intereses en materia de infraestructuras, lucha contra el cambio climático, economía y otras políticas sectoriales que "en muchos casos se deciden en Bruselas". EFE

PUBLICIDAD