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Ceuta, 20 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el malo de la película" y ha dejado claro que no hay que fiarse de él hasta el final.

"No hay que relajarse porque siempre digo que Sánchez es como el malo de la película. Tú ves una película de estas de los fines de semana de las tardes y cuando ya sabes quién es el malo, éste llega a tu casa, es el guapo del vecino que te llama a la puerta y está contigo", ha bromeado Ayuso en un mitin en Ceuta junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

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Después, ha ironizado, "le vas queriendo y luego resulta que es un malo malísimo y cuando ya por fin lo intentas matar no hay quien lo mate y ya por fin cuando va a acabar lo ves tumbado en el suelo y ya está, ya ha acabado y pasas por tu lado y te engancha el tobillo y te da el susto".

Por ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que "hasta que no salgan los títulos de crédito esta película no ha terminado", en referencia a la necesidad de que todo el mundo acuda a votar el 29 de noviembre.

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"El 29N tenemos que decir si nos queremos suicidar o no", ha alertado.

Ha acusado al actual Gobierno de querer "anestesiar a la sociedad española cuando tienen más de 140 imputados" y ha pedido que se vote "porque no se puede alimentar la mafia, hay que concentrar el voto en el PP y hasta que no salgan los títulos de crédito esta película no habrá terminado".

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Además, ha reflexionado que el Gobierno actual ha acumulado "tal cantidad de escándalos, decadencias y tramas que son tan graves que a cualquier gobierno lo hubiera hecho caer porque la vergüenza del día tapa a la siguiente". EFE

(foto) (vídeo)