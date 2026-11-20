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Turín (Italia), 20 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó este viernes, tras ganar al italiano Flavio Cobolli en las Finales ATP, que quiere ir "día a día" para valorar cómo responde su cuerpo a las molestias físicas, aunque tiene "confianza" en que irá todo bien y se siente "preparado para seguir trabajando".

"Antes que nada, quiero ir día a día. Eso es lo primero. Quiero hacer todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado para mañana. Después del partido de mañana veremos qué ocurre: si gano, jugaré la final; si pierdo, iré a la Copa Davis y seguiré recuperándome", dijo en rueda de prensa.

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Alcaraz, que evitó decir exactamente las dolencias físicas que padece, expresó que "siempre hay riesgo de hacerse daño" y que durante la jornada del sábado, en la que se enfrentará al estadounidense Ben Shelton, analizará en qué estado físico se encuentra.

"Así que, como he dicho, quiero centrarme en el día a día, concentrarme en el partido de mañana y ver cómo me encuentro al despertarme. Después ya veremos cómo responde mi cuerpo durante la próxima semana", agregó.

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Alcaraz sufrió el pasado miércoles molestias en el isquiotibial izquierdo durante su partido ante el ruso Daniil Medvedev, por lo que fue sometido a pruebas médicas el jueves, "un día muy importante" para él.

"Ayer, después de las pruebas, decidimos no entrenar y descansar. Salimos a dar un paseo, estuvimos tranquilos y recibí tratamiento por la mañana y por la tarde. Esta mañana volví a trabajar con mi fisioterapeuta, tomando muchas precauciones y haciendo, diría, todo lo mejor posible fuera de la pista para estar preparado y llegar en buenas condiciones a este partido", explicó.

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El murciano brilló ante Flavio Cobolli, al que ganó por 6-4 y 6-1 en una hora y cinco minutos. "Para mí, el partido de hoy era importante porque también suponía ponerme a prueba. Queríamos comprobar cómo respondía mi cuerpo y cómo me sentía después del tratamiento de ayer y de toda la jornada de descanso. Y me encontré bien", manifestó.

"Hemos intentado no hacer el loco, no ir a las bolas que normalmente voy, no exigirme al máximo físicamente e ir más agresivo de la cuenta, pegar más fuerte de la cuenta. Con estas pistas es un poquito más fácil hacerlo, lo cual hoy había una sensación de que todo lo que hacía, lo hacía bien", recalcó.

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El de El Palmar, preguntado por la Copa Davis, que se disputará en Bolonia la próxima semana, reiteró que irá jornada a jornada y destacó que España cuenta con "un equipo muy fuerte y competitivo".

También alabó el nivel de su rival este jueves. "Realmente se merece estar aquí. Eso es lo primero. Creo que todos debemos reconocerle el mérito de estar compitiendo en este torneo. Ha hecho una gran temporada. Me alegra muchísimo verle triunfar, conseguir grandes resultados y avanzar en el torneo", apostilló. EFE

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