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Bilbao, 20 nov (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado este viernes que el debate cara a cara de anoche entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "evidenció que hay dos mundos: Euskadi y España".

En unas declaraciones difundidas por su partido, Esteban ha censurado que "ni Sánchez ni Feijóo mencionaron Euskadi" en sus intervenciones.

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"Por eso -ha añadido-, porque somos una realidad distinta que necesita tener voz propia y poner sobre la mesa nuestras preocupaciones, anhelos e intereses, es tan importante que el PNV esté presente con un grupo fuerte en Madrid".

El presidente del PNV ha señalado que frente al protagonizado por Sánchez y Feijóo se queda con el debate celebrado entre candidatos en ETB1 -la televisión pública vasca- y "con Maribel Vaquero -la cabeza de lista de su formación al Congreso por Gipuzkoa-" y ha considerado que "ayer ganó el PNV en Euskadi". EFE

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