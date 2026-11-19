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Huelva, 19 nov (EFE).- El portavoz de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha reclamado este jueves un incremento de recursos "económicos, humanos, tecnológicos y jurídicos" para la mala situación del acuífero de Doñana reflejada en el informe del año hidrológico 2025-2026 de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En declaraciones a EFE, Carmona ha explicado que hacen falta más medios y personal en las oficinas para tramitar y concluir expedientes en los ámbitos administrativo y jurídico, así como herramientas legales que permitan a la CHG cerrar "cualquier pozo", explotación o hectárea ilegal "con carácter absolutamente inmediato".

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"No podemos tener pozos ilegales regando durante años en la situación en la que estamos ahora mismo", ha advertido.

Según el documento de la CHG, el portavoz de WWF ha señalado que "14 de los 16 sectores" presentan a largo plazo un estado calificado como "muy mal estado", con una tendencia "claramente negativa" y estadísticamente significativa, por tanto, "no viene a mostrar una mejora en lo que son tendencias a largo plazo".

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Ha admitido "algunas ligeras mejoras" puntuales durante el último año, pero ha apuntado "un aspecto preocupante": varias áreas están peor pese a la pluviometría lo que significa que "se extrae mucha más agua de la que cae", algo que ya sucedió el año anterior pese a ser más lluvioso

Esto les lleva a concluir de que en esas zonas las medidas hay que incrementarlas: "Hemos manifestado en diversas ocasiones que desde la CHG se está haciendo un esfuerzo importante, pero para que los efectos se sientan con mayor celeridad, sobre todo en el acuífero, requiere de una intensificación y una mayor celeridad en las medidas".

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Asimismo, el representante de la organización ha insistido en aprovechar los episodios de lluvia para recuperar el acuífero antes de que vuelva una etapa de sequía que agrave los problemas, y ha recordado que el informe vuelve a situar las extracciones de Matalascañas como "la principal causa del mal estado de la mayoría de las lagunas del Parque Nacional en la zona peridunar".

Por ello, ha instalado a la CHG, al Ayuntamiento de Almonte y a la Junta de Andalucía a resolver los flecos administrativos y de voluntad política pendientes en el proyecto para llevar agua desde Mazagón hasta Matalascañas.

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Esta actuación, ha afirmado, es "absolutamente imprescindible" para recuperar los ecosistemas y cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Si no se ejecuta esta medida, ha concluido Carmona, España incumplirá el fallo europeo y afrontará el "evidente riesgo de que la Comisión pues pueda pedir sanciones", por lo que ha pedido resolver las trabas políticas "con total urgencia" al tratarse de un proyecto "relativamente fácil" desde el punto de vista técnico. EFE

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