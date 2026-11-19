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Barcelona, 19 nov (EFE).- Un tratamiento con un fármaco que inhibe el sistema endocannabinoide mejora el déficit de memoria y reduce las alteraciones sinápticas en ratones modelo con el síndrome de X frágil, lo que abre la puerta a estudiar una terapia para mejorar la capacidad cognitiva de las personas con esta condición.

La revista Translational Psychiatry publica un estudio que recoge este tratamiento elaborado por el Laboratorio de Biología de la Cognición de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

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El trabajo destaca que el tratamiento experimental de una semana en ratones demostró una mejora de las conexiones neuronales y la capacidad cognitiva de los animales afectados por este síndrome, al tiempo que se vio una recuperación de la microbiota y la barrera intestinal.

En un comunicado, la UPF ha señalado que el tratamiento continuado con el fármaco que inhibe de manera periférica el sistema endocannabionide "mejora los déficits de memoria, reduce las alteraciones sinápticas, suaviza la disbiosis de la microbiota intestinal y restaura marcadores de integridad de la barrera del intestino" de los ratones.

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El síndrome de X frágil, que afecta a unas 10.000 personas en España, es la causa monogénica (debida a la alteración o mutación en un único gen del ADN) más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria y de trastorno del espectro autista. EFE