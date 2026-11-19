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Santander, 19 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y un mes de cárcel a un hombre que agredió a otro cuando le reprochó que se hubiera saltado la cola de la parada de taxis del paseo Pereda de Santander.

Según informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia considera que este hombre es autor de un delito de lesiones y le condena, además, a indemnizar con 2.700 euros al otro hombre por las heridas y las secuelas que tiene.

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La víctima sufrió la rotura de dos incisivos y tiene que someterse a una operación para corregir la desviación de su nariz.

Los hechos se produjeron en diciembre de 2022 cuando el condenado llegó a la parada de taxis y no respetó el orden de la cola, por lo que el otro hombre se lo reprochó y "sin mediar palabra alguna" le dio "un fuerte cabezazo en la cara”.

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La víctima estaba con su hermana y su prima, que le acompañaron al hospital de Valdecilla en un taxi.

La Audiencia asegura, en su sentencia que no es firme, que esos hechos quedaron acreditados en el juicio, aunque el acusado lo negó. EFE