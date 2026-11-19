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Madrid, 19 nov (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha aconsejado a las mujeres que estén tomando anticonceptivos orales y tirzepatida, el fármaco para la obesidad conocido comercialmente como Mounjaro, que utilicen además métodos de barrera al inicio del tratamiento y cada vez que aumenten la dosis.

En concreto, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad recomienda a las usuarias del popular medicamento para adelgazar y de métodos anticonceptivos orales que extiendan el uso del preservativo durante cuatro semanas, sea al inicio del tratamiento con Mounjaro como cada vez que pasen a una dosis de tirzepatida mayor.

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La Aemps ha actualizado así sus recomendaciones específicas para estas mujeres después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) haya revisado el efecto que tiene tirzepatida en la farmacocinética y en la eficacia de los anticonceptivos orales, concluyendo que la información disponible del principio activo de Mounjaro es "limitada".

Actualmente, Mounjaro, indicado para diabetes mellitus tipo 2 y para el control de peso en adultos con obesidad o con sobrepeso en presencia de alguna comorbilidad, está desaconsejado para mujeres embarazadas o con capacidad de gestación que no utilicen métodos anticonceptivos.

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Las que deseen quedarse embarazadas deben interrumpir el tratamiento con tirzepatida al menos 1 mes antes de la concepción o suspenderlo en cuanto se produzca.

Con la nueva recomendación, el titular de la autorización de comercialización del medicamento, la compañía Lilly, distribuirá una carta a los profesionales sanitarios.

Además, las nuevas recomendaciones se incorporarán a la ficha técnica y al prospecto de los medicamentos que contienen tirzepatida. EFE