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Madrid, 19 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha llegado a las 20:45 horas a las instalaciones en las que se va a celebrar su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante las elecciones del 29N.

Sánchez, con traje marrón, camisa blanca y corbata color buganvilla, ha descendido del vehículo en el que se ha desplazado hasta los estudios de la productora en el que se va a celebrar este debate organizado por la Academia de Televisión, y ha sido recibido por su presidenta, María Casado.

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Junto a ella han estado también los vicepresidentes de la Academia José María Irisarri y Beatriz Maesso.

El jefe del Ejecutivo, que de acuerdo con el orden fijado de antemano ha llegado al lugar del debate un cuarto de hora después que Feijóo, ha posado a continuación junto a ellos para los informadores gráficos.

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Posteriormente, han accedido al interior del edificio y han vuelto a posar para fotógrafos y cámaras de televisión, momento en el que se ha sumado el presidente emérito de la Academia, el periodista Manuel Campo Vidal.

Sánchez está acompañado por su director de Gabinete en Moncloa, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; y la directora de comunicación del partido, Ana Manzano.

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El debate comenzará a las 22:00 horas y, durante dos horas, Sánchez y Feijóo abordarán una serie de asuntos divididos en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. EFE

(Foto)(Vídeo)