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Vila-real (Castellón), 19 nov (EFE).- El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha afirmado este jueves en Vila-real (Castellón) que confía en que, tras las elecciones generales, haya un Gobierno del PSOE "sometido y presionado por las izquierdas soberanistas", al que exigirá que cuente con un proyecto que "hable de Cataluña".

Rufián ha hecho estas declaraciones en el transcurso de un mitin de Compromís-Front Valencià, junto a los candidatos de Castellón, Ignasi Garcia y Núria Calduch, y en el que también ha estado acompañado por el candidato y diputado Alberto Ibáñez y la diputada Águeda Micó.

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Un acto multitudinario en el que se ha recordado la memoria de Guillem Agulló, el joven antifascista valenciano asesinado en 1993, y en el que se ha gritado "Mazón a presó" (Mazón a prisión).

Previamente al mitin, Rufián ha sido preguntado por el debate electoral televisivo de esta noche entre los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ha dicho que lo verá y espera que “se hable de políticas que realmente incidan en mejorar la vida de la gente”.

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Para él, “ha costado mucho durante todos estos años que el PSOE se mueva” y "las izquierdas soberanistas de Bildu, BNG, Compromís, ERC, Podemos y Sumar hemos presionado y apretado al PSOE hasta límites casi insoportables para hacer cosas buenas para la gente".

Ha dicho sentirse “muy orgulloso de eso” y ha mostrado su deseo de que en el debate “se hable de vivienda para frenar la especulación, para realmente sacar de la ecuación a los especuladores, de impuestos, de seguridad o de corrupción”.

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Para Rufián, “estaría muy bien que Sánchez explicara por qué hay dos secretarios de Organización en la cárcel por robar”.

En cuanto a Feijóo, ha dicho que es "un mal parlamentario”, por lo que no espera "mucho" de él, aunque “se la juega”, ha agregado.

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Sobre Ada Colau, que hoy ha estado también haciendo campaña en la Comunitat Valenciana, Rufián ha dicho que no han coincidido por “temas de agenda”, porque “yo no habría tenido ningún tipo de problema en hacer un acto con Ada; mi experiencia con ella fue muy positiva, intentamos que Esquerra Republicana y Els Comuns llegaran a un acuerdo y espero que algún día pase". EFE

(foto)