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Redacción deportes, 19 nov (EFE).-Luca Marini afronta el Gran Premio de Portugal y la última cita del calendario en Valencia como sus dos últimos compromisos con el equipo Honda HRC Castrol, al que quiere despedir con buenos resultados después de tres temporadas en sus filas. El piloto italiano regresa a la competición en Portimao tras perderse el Gran Premio de Qatar por fatiga física y después de completar un periodo de recuperación que considera fundamental para afrontar el tramo final del campeonato.

Marini explicó que ha centrado sus esfuerzos en recuperar su mejor condición física después del desgaste acumulado en el Gran Premio de Malasia. "El esfuerzo que realicé en Malasia tuvo un impacto mayor del que esperaba, por lo que este tiempo me ha venido muy bien. Cada día me encuentro mejor y soy capaz de forzar más en el gimnasio", señaló en el comunicado difundido por Honda HRC Castrol.

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El italiano, que ocupa la decimotercera posición de la clasificación general con 117 puntos, quiere aprovechar las dos últimas carreras para corresponder al trabajo realizado por los integrantes de la estructura japonesa durante su etapa en el equipo. "Solo me quedan dos fines de semana con Honda y quiero dar el máximo por ellos y por todos los integrantes del equipo", manifestó.

Marini también recordó que estos tres años no siempre han sido sencillos, aunque destacó el compromiso de las personas que han trabajado a su lado. Por ello, pretende cerrar esta etapa con buenas actuaciones en la pista. "Quiero expresar mi agradecimiento a través de mi rendimiento, tanto aquí como en Valencia", concluyó el piloto transalpino, que buscará despedirse de Honda con un balance positivo antes de iniciar una nueva etapa deportiva. EFE

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jmd/jl