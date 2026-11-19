Guardar

Santiago de Compostela, 19 nov (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), eludió este jueves valorar la posible intención de su antecesor en el cargo, Luis Rubiales, de regresar a la primera línea del fútbol nacional.

“Respeto todas las opiniones, pero hoy es día de celebrar con el Apóstol esta Copa del Mundo. Hoy no voy a hablar de cuestiones que no tocan”, dijo tras acudir junto al seleccionador, Luis de la Fuente, a la ofrenda de la Copa del Mundo al apóstol Santiago en la Catedral compostelana.

PUBLICIDAD

“Para mí hoy es un día muy especial. Llevamos recorrido dos tercios de toda España con la Copa del Mundo, cerca de 200.000 españoles han estado con el trofeo, que es de todos los españoles porque esta selección ha unido a todo un país”, declaró.

Rubiales ya puede ocupar cargos en el mundo del fútbol tras cumplir los tres años de inhabilitación que le impusieron la FIFA y el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por el comportamiento que protagonizó en la final del Mundial femenino 2023 en Sídney (Australia), que conquistó el equipo español.

PUBLICIDAD

Según diversos medios, el expresidente estaría valorando la posibilidad de retornar a la escena pública. EFE

dmg/cmm

(foto)