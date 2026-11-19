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Las Rozas (Madrid), 19 nov (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este jueves su plan de acción de fútbol femenino en la primera sesión del II Congreso Internacional ELEVA, que busca impulsar el crecimiento, la profesionalización y el desarrollo del deporte a través de sus cinco pilares: excelencia, liderazgo, especialización, visibilidad y acción.

Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF, detalló la iniciativa en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde habló de "un modelo propio, sostenible y excelente".

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"Excelencia es no conformarse nunca, sostener el máximo nivel competitivo cuando ya has alcanzado la cima", destacó Bellver, quien además añadió que la excelencia "es ganar hoy pero estar preparando ya a quienes ganarán mañana".

Cuando habló de liderazgo, resaltó que "el fútbol femenino también tiene que dirigirse, entrenarse y arbitrarse" por profesionales formados, mientras que, según Bellver, "especialización no es copiar un modelo, es construir el nuestro, nuestra identidad".

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También enfatizó que la visibilidad es cumplir "el compromiso de que el fútbol femenino esté presente siempre, no sólo cuando se gana".

"Ser visibles es la condición para crecer", dijo, al tiempo que informó de que el programa ya cuenta con "más de 70 objetivos concretos y más de 300 indicadores" que hacen que el fútbol femenino se mueva "del plan a la acción y de la acción al resultado".

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Por su parte, la futbolista Virginia Torrecilla anunció la apertura del nuevo curso de gestión deportiva en fútbol femenino impulsado por la Academia RFEF, poniendo el valor el crecimiento del fútbol femenino tras recordar su parón profesional debido a una enfermedad. EFE