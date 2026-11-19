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Madrid, 19 nov (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la denuncia del PSOE contra un vídeo del PP hecho con Inteligencia Artificial y en el que aparecen recreados la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez; el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el exministro José Luis Ábalos.

En el vídeo publicado en las redes del PP el pasado 21 de octubre, puede verse a Gómez, recreada con IA, diciendo "si tener una cátedra gracias a que mi marido es el presidente es de zurdos, pues sí, soy zurda".

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En su denuncia, el PSOE argumentó que en el vídeo "se suplanta la identidad mediante la utilización de herramientas digitales de determinadas personas poniendo en su boca expresiones que no han dicho y vinculándolas con la palabra zurdo... que identifica al PSOE" y ha sido "objeto de inscripción como marca".

Subrayó además que tuvo un "gran impacto mediático" y se trataba de una "ultrasuplantación" y un "sistema de IA de alto riesgo" por lo que solicitaba que fuera retirado.

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El PP alegó por su lado que no se trata de una "ultrasuplantación" porque el vídeo avisaba de que estaba realizado con IA y que el partido era fácilmente reconocible como autor.

La JEC da la razón a los populares porque, alega el órgano, el mensaje se difundió en el perfil oficial del Partido Popular en sus redes y al visionarlo "se ve que consta" el nombre del Partido Popular.

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"Por tanto, desde el momento de la emisión, al constar la autoría, no ha existido duda sobre ella, por lo que no puede, con arreglo a la doctrina de la JEC, considerase que haya vulneración del principio de transparencia", ha añadido.

Por otro lado, la JEC alerta de que "no estando prohibida en los procesos electorales", el uso de la IA "sin las garantías adecuadas, podría llegar a vulnerar el principio de transparencia mas allá de lo que otros medios de propaganda pueden hacerlo".

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Por ello considera que la protección de tal principio podría ser objeto, en su caso, de una instrucción cuya aprobación se irá estudiando a la vista de los casos que se vayan planteando. EFE