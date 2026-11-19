Guardar

Madrid, 19 nov (EFE).- La entrada de una masa de aire frío ha provocado un descenso de temperaturas generalizado este jueves en la península, dejando unos valores más cercanos a la época, mientras el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas continuarán dejando un tiempo otoñal en los próximos días, con lluvias, rachas de viento y temporal marítimo.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, el tiempo "típicamente otoñal" continuará en los próximos días, marcado por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas que darán lugar a lluvia, especialmente en Galicia y el sistema central.

PUBLICIDAD

En Canarias predominará en general el tiempo estable en los próximos días, con cielos poco nubosos o algunas nubes en el norte de las islas.

El fin de semana podrá llegar algo de calima y las temperaturas serán suaves en general, con mínimas de entre 20 y 22 grados y máximas entre 25 y 28 grados en zonas costeras.

PUBLICIDAD

Un nuevo frente atravesará esta jornada la península, mientras la llegada de una masa de aire más fría provocará un descenso generalizado de las temperaturas, que será notable en la mitad sur, aunque aún se prevén valores por encima de los 25 a 26 grados en Alicante o Murcia.

Las lluvias caerán en menos zonas que el miércoles, y serán más intermitentes, pero aún serán abundantes en Galicia y en zonas montañosas del interior peninsular.

PUBLICIDAD

La cota de nieve se situará en torno a los 1.500 a 1.800 metros.

El viento que ha soplado con fuerza en la madrugada, continuará soplando fuerte en zonas del norte, centro, este peninsular y en Baleares.

La Aemet ha actualizado los avisos por temporal marítimo fuerte, dejando en naranja (riesgo importante) al litoral de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, y el amarillo para Andalucía, Baleares y Cataluña.

PUBLICIDAD

El viernes será una "jornada de transición entre el paso de frentes", ha explicado el portavoz, quien ha dicho que será un día con tiempo más estable.

Habrá cielos nubosos y bancos de niebla por la mañana, pero con tendencia a quedar más despejado. Únicamente lloverá en Galicia, sin descartar alguna precipitación débil en el Cantábrico y en la meseta norte, con un descenso ligero de las temperaturas.

PUBLICIDAD

El sábado llegará un nuevo frente más activo que afectará buena parte del territorio, con lluvias en amplias zonas del norte, centro y oeste peninsulares. No lloverá en los tercios este y sur peninsulares y Baleares.

Las lluvias serán muy abundantes, fuertes y persistentes en Galicia, sin descartarse en zonas próximas, probablemente en el oeste de Castilla y León y en el entorno del sistema central, donde también serán precipitaciones abundantes.

PUBLICIDAD

Habrá rachas de viento fuertes en el Cantábrico, aunque en general ya será un viento menos intenso que en días previos.

Las temperaturas diurnas bajarán en el norte, en cuyo interior quedarán entre 10 y 15 grados, mientras que subirán en el sur, donde se superarán los 20 grados. Las nocturnas no variarán demasiado, pero dejarán heladas en Los Pirineos.

PUBLICIDAD

El domingo se prevé un día más estable, con lluvias dispersas y ocasionales en el extremo norte peninsular y en montañas del interior, y con temperaturas algo más bajas, especialmente las nocturnas.

El lunes será un día con cielos poco nubosos, con algunas lluvias dispersas tan solo en Galicia y puntos del sureste.

Sin embargo, hará más frío de madrugada y a primeras horas de la mañana, lo que provocará heladas en amplias zonas del interior del norte y del centro peninsular. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)