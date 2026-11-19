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Madrid, 19 nov (EFE).- La Armada y la Real Academia de la Historia se han unido este jueves en un acuerdo para promover la divulgación del legado histórico del barco Juan Sebastián Elcano y con el objetivo de acercar su historia a la ciudadanía en el marco de a la celebración del centenario de la botadura del emblemático buque escuela.

El acuerdo lo han suscrito el almirante Gonzalo Sanz Alisedo, segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y presidente de la Comisión de Seguimiento del Centenario, y Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia.

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El convenio permitirá desarrollar iniciativas conjuntas con la finalidad de divulgar la historia del velero durante sus cien años de actividad, así como de aquellas experiencias y personalidades que han marcado su trayectoria, especialmente la de Juan Sebastián Elcano, marino que da nombre a la embarcación.

Entre ellas destacan la creación de una sección en el portal de Historia Hispánica la Real Academia donde se podrá recorrer de manera virtual la trayectoria histórica del buque y visualizar los puertos y países más importantes que ha visitado en todas sus travesías.

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También se plantea la posibilidad de usar este mapa interactivo en otros encuentros divulgativos.

Para el almirante Gonzalo Sanz Alisedo, esta colaboración "permitirá reforzar el rigor histórico y la dimensión divulgativa de esta conmemoración, con la voluntad de que su historia llegue también a las nuevas generaciones".

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El almirante ha destacado la labor del Juan Sebastián Encano como "una escuela verdadera de valores" y como un abanderado de España, especialmente para los ciudadanos que no están viviendo en territorio nacional, poniendo en valor su vocación de buque escuela y de embajada flotante.

"Lo que queríamos es que no fuera una celebración interna, porque creemos que es importante para España, y por eso hemos querido siempre involucrar a toda la comunidad marítima y a la sociedad española en general", ha afirmado.

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El 5 de marzo de 2027 el histórico velero cumplirá cien años desde su botadura, lo que dará pie a más de doscientos eventos durante el 2027 y el 2028 para conmemorar esta efeméride. EFE