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Barcelona, 19 nov (EFE).- La Asociación de Fútbol de Kuwait ha invitado al Barcelona a jugar un amistoso en el país árabe entre el 20 y el 28 de febrero, coincidiendo con las celebraciones del Día Nacional y el Día de la Liberación, según una información adelantada este jueves por 'Mundo Deportivo' y que han confirmado a EFE fuentes del club catalán.

De hecho, el vicepresidente de la entidad azulgrana, Rafa Yuste, se ha reunido hoy en Kuwait con Tariq Al-Jalahma, ministro de Estado para la Juventud y el Deporte, y Ahmad Al-Yousef Al-Sabah, presidente de la Asociación de Fútbol del país para explorar diversas vías de colaboración.

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Una de las iniciativas de esta posible alianza sería la celebración de un partido entre el Barça y la selección kuwaití. No obstante, el amistoso todavía no está cerrado, ya que el club catalán está pendiente de si clasifica entre los ocho primeros equipos de la fase liga de la Liga de Campeones.

De ser así, el equipo de Hansi Flick evitaría disputar la eliminatoria de octavos de final y tendría libre la última semana de febrero para jugar contra la selección de Kuwait. EFE

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