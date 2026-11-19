19/11/2026 Acto de campaña en Campo de Criptana. POLITICA PSOE

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La ministra de Vivienda y candidata del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de querer llevar a España a "un país sin democracia" con sus propuestas de recortar derechos como la eutanasia, una postura que ha atribuido a su acercamiento a Vox para intentar llegar a la Presidencia del Gobierno.

Así lo ha manifestado este jueves durante un acto de campaña electoral en Campo de Criptana (Ciudad Real), donde ha reaccionado a las declaraciones de Feijóo, quien este miércoles abrió la puerta a una derogación total o parcial de la ley de eutanasia si llega al Gobierno.

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"El Partido Popular se ha echado en brazos de la ultraderecha. Y lo que hay detrás de todo esto es que realmente nos quieren llevar a un Estado sin derecho, a un país sin democracia", ha advertido Rodríguez.

La ministra ha defendido que la eutanasia constituye un derecho "íntimo" que cuenta con un consenso social que considera asentado, por lo que ha cuestionado los motivos del PP para reabrir este debate.

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"España ya ha aceptado que aquel que necesite la asistencia de lo público para tener una muerte digna tiene derecho a ello. Nadie lo discute", ha señalado.

En este sentido, ha extendido sus críticas a los planteamientos del PP sobre el aborto y ha preguntado por qué Feijóo vuelve a cuestionar derechos que, a su juicio, están consolidados en la sociedad española.

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"¿Por qué quiere polarizar con lo que ya es un acuerdo social? Pues porque está entregado a la ultraderecha y porque sabe que sólo de la mano de la ultraderecha él podría ser presidente del Gobierno", ha sostenido.

AITANA Y SARA MONTIEL, REFERENTES PARA "SEGUIR AVANZANDO"

Durante su intervención, Rodríguez también ha recurrido a dos referentes de la música española, Aitana y Sara Montiel, para reivindicar los avances sociales.

La ministra ha celebrado el mensaje lanzado por Aitana al recoger un premio de la revista GQ, en el que la cantante pidió "seguir avanzando y no retrocediendo".

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"Da mucha esperanza en una campaña electoral escuchar a una superestrella como Aitana pedir que sigamos avanzando y no retrocediendo", ha afirmado.

Desde Campo de Criptana, localidad natal de Sara Montiel, también ha recordado que la artista manchega reivindicaba "esa fuerza de la mujer" y "esa cultura sin censura", valores que, según ha señalado, están en juego en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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LLAMAMIENTO AL VOTO MODERADO

Por otro lado, Rodríguez ha dirigido un llamamiento expreso a los votantes moderados y de centro, a quienes ha pedido que respalden al PSOE para evitar lo que ha calificado como una "involución democrática".

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"A esa gente moderada también le estoy pidiendo el voto para el Partido Socialista. Porque al otro lado está la involución democrática, los retrocesos y los recortes de la ultraderecha", ha señalado.

La candidata socialista también ha defendido las políticas económicas del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente las subidas del salario mínimo interprofesional y de las pensiones, y ha asegurado que más de 35.000 personas se han beneficiado del incremento del salario mínimo en la provincia de Ciudad Real.

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Finalmente, ha reivindicado las medidas impulsadas desde el Ministerio de Vivienda para facilitar el acceso a una vivienda en el medio rural, con ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes y préstamos de hasta 50.000 euros, y ha pedido el voto para poder seguir desarrollando estas políticas después del 29 de noviembre.