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Barcelona, 19 nov (EFE).- La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, ha alertado este jueves de la "israelización" de la sociedad y ha denunciado la deriva "militarista" que, a su juicio, encarna la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Durante la presentación de la asociación de juristas y periodistas Hadaf en Barcelona, Albanese ha advertido de que en Europa se está produciendo un retroceso en derechos, pues "se criminaliza a la sociedad civil, se criminaliza a periodistas, se militariza el espacio público y se da una respuesta de seguridad a cada problema".

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En este sentido, ha dicho que en Italia, su país natal, ha advertido un "cambio de 180 grados", con una respuesta política "brutal" frente a las movilizaciones, y ha criticado que el Parlamento italiano haya aprobado este martes una ley que convierte en delito, ha asegurado, hablar de Israel como Estado de 'apartheid'.

"No quiero decir que Israel controle a Italia o a Francia, pero el modelo de democracia de Israel es finalmente un modelo de democracia que inspira y que está mudando la naturaleza de la democracia en Europa", ha apuntado la experta.

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Albanese ha sostenido que lo que ocurre en Palestina refleja una "canibalización del derecho internacional" impulsada por Estados Unidos, Israel y sus "cómplices" en Europa, pero también por aliados en otros lugares, incluido el mundo árabe, a través de una falta de integridad que ha definido como "corrupción sistémica".

Para la relatora, esta "incapacidad de cuidar valores y respetar el derecho" se suma a un "enemigo común" formado por los bancos, el extractivismo y las grandes tecnológicas, una concentración de poder que, ha advertido, erosiona los derechos fundamentales.

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En este marco, ha señalado a la presidenta de la Comisión Europea como expresión de una Europa que es "una unión de los bancos, de las finanzas y de la cultura del armamento", donde se reordenan los recursos públicos recortando en ámbitos sociales como la escuela, la cultura o la vivienda para destinarlos al gasto militar.

La mediadora internacional ha defendido que redes de juristas y periodistas como Hadaf, de nueva creación, deben "multiplicarse a nivel internacional" para hacer frente a esa concentración de poder y evitar que las empresas cómplices eludan la justicia trasladando su actividad de un país a otro. EFE

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