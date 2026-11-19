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El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, visitará este viernes la isla de El Hierro. Se trata de la primera parada en Canarias con motivo de la campaña electoral de cara al próximo 29 de noviembre y que sucede tras la reciente crisis migratoria padecida por la isla canaria.

Asimismo, se prevé que sobre las 13.00 horas, el líder de los populares atienda a los medios de comunicación desde el municipio de La Restinga, punto de llegada de la mayoría de embarcaciones irregulares a Canarias. Estará acompañado por el presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez.

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La parada de Feijóo en Canarias, en cuyo viaje se ha descartado su paso por la segunda isla capitalina, Gran Canaria, continuará por la tarde en la isla de Tenerife, donde clausurará un mitin que tendrá lugar en el Auditorio de Adán Martín de la capital tinerfeña.

En el acto, que comenzará a las 17.30 horas, intervendrán el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el candidato número uno al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega.

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