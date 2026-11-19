19/11/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a las 20.30 horas de este jueves a los estudios de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual POLITICA EDUARDO PARRA

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a las 20.30 horas de este jueves a los estudios de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en la localidad madrileña de Tres Cantos, para participar en el debate electoral frente al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en el octavo 'cara a cara' de la democracia.

Según se sorteó, Feijóo debía ser el primero en llegar a las instalaciones de la institución y así lo ha hecho. Ataviado con traje azul y corbata azul verdosa, el líder del PP se ha bajado del coche y ha sido recibido por la Junta Directiva de la Academia, quienes le han acompañado hasta el interior.

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Durante el debate con motivo de las elecciones del 29 de noviembre, los candidatos a la Presidencia del Gobierno sólo podrán estar acompañados de un asesor en el plató en las dos pausas publicitarias, y Feijóo ha escogido a Marta Varela, según han precisado fuentes del PP.

Eso sí, en la sala habilitada para el equipo del líder 'popular' también estarán el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; su mano derecha desde hace 30 años, Mar Sánchez; el director de Comunicación del PP, Luis de la Matta; y Lucas Martinón, que fue uno de los principales asesores de Feijóo cuando estaba al frente de la Xunta de Galicia.

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Feijóo será el encargado de abrir el debate que arranca a las 22.00 horas, mientras que al presidente del Gobierno le ha tocado cerrarlo. Estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, y contará con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior.

VUELVEN A ESTE DUELO EN UN CLIMA DE CRISPACIÓN, SIN APENAS DIÁLOGO

Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves para centrarse en la preparación de este duelo televisivo. Tres años y medio después, llegan a esta cita en un clima de máxima distancia política, sin apenas comunicación.

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De hecho, en esta legislatura, solo ha habido dos reuniones oficiales entre ambos: el 22 de diciembre de 2023 para tratar la renovación del CGPJ y otra el 13 de marzo de 2025 para hablar de seguridad y defensa europea. A primeros de 2026 iba a celebrarse un tercer encuentro, pero se canceló por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que provocó 46 fallecidos.

FEIJÓO LO AFRONTA "TRANQUILO" PORQUE ES SÁNCHEZ "EL QUE SE LA JUEGA"

En concreto, Feijóo lo ha preparado en la sede nacional del PP con su equipo habitual. Fuentes de la formación indicaban que mantendrá "las rutinas que le han acompañado durante las últimas cinco elecciones a las que se ha presentado y en las que ha salido victorioso".

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"Feijóo está tranquilo, pero con ganas de poner al presidente del Gobierno frente al espejo de su incompetencia. Y combinará moderación y sentido de Estado con un examen exigente a la gestión de alguien que debería llevar fuera ya muchos años de la Presidencia del Gobierno", antipaban.

Según el PP, a Sánchez "no le vale el empate y, sin embargo, Feijóo saldrá a ganar". "Ni las gafas más modernas del mundo ni el baile más sofisticado que se le pueda ocurrir al candidato socialista le van a proteger de la argumentación del próximo presidente del Gobierno", sentenciaban las mismas fuentes.

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Además, desde 'Génova' han recalcado que al presidente del Gobierno "no se le dan bien" los debates que no modera la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Y ella no estará para mimar a su jefe en el cara a cara de mañana", ironizaban.

"CUATRO AÑOS INTENTANDO HACER DE MENOS A FEIJÓO"

Así las cosas, desde el PP han insistido en que Feijóo ha preparado el debate "sabiendo que toda la presión la tiene Pedro Sánchez. A su entender, "el que se la juega" en esta cita es el presidente del Gobierno, después de ocho años en Moncloa, y quien "tiene que hacer olvidar la pésima imagen que trasladó en el último debate entre ambos".

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Fuentes de la formación han resaltado además que "cuando uno es 'el puto amo' de la comunicación política y de la puesta en escena, tiene que demostrarlo en plató cuando llega el momento de la verdad".

El PP ha subrayado que Sánchez lleva cuatro años "intentando hacer de menos" a Feijóo y "sería muy significativo que no lograra derrotar con contundencia a una persona a la que considera mediocre y a la que cree que la política nacional le queda grande", han agregado las mismas fuentes.

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Es más, los 'populares' han avisado de que si el presidente del Gobierno "no es capaz de ganar ampliamente a Feijóo, puede perder voto que ha recuperado de los restos de la extrema izquierda que le ha acompañado estos años".

Con todo, el PP ha dicho que están seguros de sí mismos y que por eso quisieron que el 'cara a cara' fuera el pasado lunes 16 de noviembre y no en la noche de un jueves: "Queríamos arrancar la primera semana de campaña midiéndonos con Pedro Sánchez y la realidad es que ha sido su equipo el que ha querido protegerle y ha enviando esta cita televisiva al tramo final de la campaña para rebajar su repercusión en los medios de comunicación".

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