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Madrid, 19 nov (EFE).- El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado al plató donde tendrá lugar el debate electoral que va a mantener con el jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Como estaba previsto, Feijóo ha llegado a las 20:30 horas, quince minutos antes de Sánchez, un turno que los equipos de ambos sortearon.

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Vestido con un traje azul marino, corbata verde botella y camisa azul clara, el líder del PP iba acompañado de su directora de gabinete, Marta Varela, y ha saludado a su llegada a los directivos de la Academia, entre ellos María Casado, quien moderará el debate.

Antes que Feijóo han llegado a los estudios de la productora Sequoya de Tres Cantos (Madrid) miembros de su equipo, entre ellos el portavoz del partido, Borja Sémper.

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El PP ha informado además que varios de sus dirigentes seguirán el debate, organizado por la Academia de Televisión, en la sede de la calle Génova: el secretario general, Miguel Tellado, y los miembros de la directiva Alma Ezcurra, Ester Muñoz, Elías Bendodo, Carmen Fúnez, Alicia García y Esteban González Pons.

Cuca Gamarra lo verá en Logroño, mientras que Juan Bravo lo hará en Vigo y Alberto Nadal en Valencia. EFE