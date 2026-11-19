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Logroño, 19 nov (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha transmitido este jueves un mensaje de "certidumbre" a la sociedad española respecto al sistema público de pensiones y ha afirmado que "llevan el apellido que pone el PSOE, que son dignas y suficientes".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas en Logroño, antes de participar en un acto electoral del PSOE de La Rioja dirigido a los pensionistas.

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El PP y Vox "no quieren hablar de pensiones y su agenda oculta (en esta materia) la conocemos perfectamente" porque "lleva privatización y recortes", que es lo que los populares hicieron cuando gobernaron, ha añadido.

Si gobernara el PP, ha subrayado, una pensión de 1.000 euros en 2018 hubiera dejado de incrementarse 15.000 euros, que es lo que ha aumentado con el Gobierno socialista.

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Saiz ha contrastado el modelo del PSOE, que ha definido como el de "la buena política, de defensa del estado de bienestar", frente al de "la mala educación, odio, insultos y de una auténtica involución, que representa el líder de la oposición, el señor Feijóo".

"Ese que se dice feminista porque dice que se ha criado con mujeres -ha afirmado- está votando en contra de los derechos de las mismas", en referencia al líder del PP.

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En materia de migración, la ministra ha reprobado que "el PP abraza claramente la xenofobia y el racismo, como Vox", cuando España es "un país abierto", con una política "migratoria ordenada, regular y segura".

A este respecto, se ha referido al más de "medio millón de personas, procedentes del proceso de regularización extraordinaria, que ya están afiliadas a la Seguridad Social".

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Sobre la decisión de cinco países europeos de crear un centro de deportación de migrantes en Ruanda, ha incidido en que "España nunca ha compartido ni va compartir soluciones innovadoras de dudosa legalidad".

La política migratoria del Gobierno de España, ha afirmado, compatibiliza la legalidad con la visión humanitaria y "el respeto absoluto a de los derechos humanos" y esa es "la voz española, que es un faro en el mundo". EFE

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