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Gijón, 19 nov (EFE).- El Sporting continuó este jueves la preparación del partido del domingo ante Las Palmas (El Molinón, 16.15 horas) con ocho bajas potenciales, seis por lesión y dos por sanción, sin que el técnico argentino Nicolás Larcamón haya podido contar con más efectivos de los habitualmente disponibles en las últimas fechas.

El cuerpo técnico seguía con especial atención la situación del delantero argentino Alejo Sarco, que tenía como objetivo volver ante el conjunto grancanario y que ya se ha perdido dos jornadas por unas molestias musculares que todavía arrastra.

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El futbolista sufrió este percance después de marcar uno de los goles del triunfo rojiblanco en Ceuta y todavía no se ha unido al trabajo con el grupo, por lo que su presencia ante Las Palmas se complica a falta de dos entrenamientos antes del partido.

De prolongarse, la ausencia de Sarco se suma, en la punta del ataque, a dos bajas seguras, Antonio Casas y Juan Otero, mientras que el uruguayo Andrés Ferrari continúa su reincorporación paulatina, si bien podría sumar su primera titularidad de la temporada si el cuerpo técnico lo ve apto para iniciar.

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En caso de no llegar al partido, el argentino se uniría a las bajas por lesión de Pablo García, Casas, Konrad, Gelabert y Manu Rodríguez, que tampoco se ejercitaron este jueves con el grupo y siguen cada uno su proceso de recuperación.

A ellas se suman las de Juan Otero, que cumplirá su segundo partido de sanción, y Álex Corredera, expulsado en el último encuentro ante la Real Sociedad B, que se perderá un partido tras desestimarse el recurso del club para anular su primera amonestación. EFE

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