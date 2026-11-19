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Santander, 19 nov (EFE).- El Racing de Santander se ejercitó este jueves en los Campos de Sport de El Sardinero con los internacionales Pablo García, Giorgi Guliashvili y Yassir Zabiri ya a las órdenes de José Alberto López y las bajas de Maguette Gueye, Andrés Martín y Álvaro Mantilla.

El entrenamiento comenzó a las 11.00 horas y consistió en partidos condicionados como preparación para el encuentro ante la Real Sociedad de este domingo.

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Yassir Zabiri completó ejercicios en la bicicleta estática, ya que volvió el miércoles de la concentración con la selección absoluta de Marruecos.

El centrocampista senegalés Maguette Gueye no participó en el entrenamiento, pero estuvo presenciándolo tras haberse retirado de la sesión del miércoles con una visible cojera.

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Por su parte, Andrés Martín hizo trabajo específico y sigue recuperándose de una rotura de fibras en los isquiotibiales de su muslo izquierdo.

Sigue causando baja Álvaro Mantilla, que ha sido operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha por la que se perderá toda la temporada.

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Al término del entrenamiento con el grupo, André Almeida practicó lanzamientos de penalti a la meta defendida por Julen Agirrezabala, mientras que Jeanuel Belocian, quien ya se entrenó el miércoles tras la concentración con Francia sub-21, y Andrés Martín hicieron ejercicios en solitario.

El Racing también se entrenará este viernes y sábado, y cerrará la semana con el enfrentamiento contra la Real Sociedad, el domingo a las 16.15 horas en los Campos de Sport de El Sardinero. EFE

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aas/lcj/cmm

(foto)