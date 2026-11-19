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Ceuta, 19 nov (EFE).- El PSOE de Ceuta ha advertido este jueves que los dos diputados expulsados de la Asamblea ceutí, Melchor León y Sebastián Guerrero, han sido "expedientados" por haber defendido los "intereses del PP".

En un comunicado, el PSOE de Ceuta ha calificado de "inaceptables" las declaraciones del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas (PP), en el programa 'Espejo Público', en el que ha acusado al partido de abrir expediente a dos diputados del Grupo Parlamentario Socialista "por defender a Ceuta".

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"La expulsión provisional no tiene nada que ver con la defensa de Ceuta, sino con haber defendido los intereses del Partido Popular", ha aseverado la portavoz de la Gestora del PSOE, Sandra López Cantero.

Según el PSOE, los dos diputados tienen un expediente abierto, con las garantías que marcan los estatutos, y podrán defenderse y "eso es lo que hace un partido serio: aplicar sus normas a todos por igual, sin dar lecciones a los demás ni usar a Ceuta como excusa", ha advertido López Cantero.

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"El expediente es consecuencia de haber roto la disciplina de voto para respaldar los presupuestos del Gobierno de Vivas, presuntamente por responsabilidad, algo además falso pues las cuentas para 2027 tenían garantizados los apoyos necesarios con los votos de los diputados no adscritos al servicio de Vivas", ha dicho.

Desde el PSOE han recomendado a Vivas que se centre en trabajar "por Ceuta desde Ceuta".

Han precisado que "los intereses de los ceutíes se defienden olvidándose de los intereses electorales, cooperando con el Gobierno de la Nación y no paseándose por los platós con Susanna Griso, Eduardo Inda, Pablo Motos y Trancas y Barrancas".

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"Lo único que propone el Gobierno local es devolver a los menores a Marruecos de cualquier manera, como en 2021 y todos sabemos cómo terminó aquello, con su vicepresidenta, Mabel Deu, investigada por un juzgado y obligada a dejar el área de Menores. ¿Qué quieren, señor Vivas, que otra consejera acabe igual?", ha añadido. EFE