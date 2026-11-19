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Madrid, 19 nov (EFE).- El magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha querido dejar claro a los cargos públicos que sus críticas a las resoluciones judiciales deben de estar sujetas a "una especial contención" derivada de "una lealtad institucional que nunca deben transgredir".

Aragón ha recibido este jueves el premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio en un acto al que han asistido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños.

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En su discurso, Aragón ha recordado a los cargos públicos que sus críticas a las resoluciones judiciales deben de estar sujetas a "una especial contención derivada de una lealtad institucional que nunca deben transgredir", al tiempo que ha rechazado por "mendaces" las "acusaciones generalizadas de politización" que con "lamentable frecuencia" se dirigen a los jueces y tribunales.

Tras recordar que "en nuestro Estado de derecho no caben inmunidades ni impunidades" -salvo el rey-, ha lamentado "el protagonismo actual que han alcanzado las actuaciones penales en la exigencia de responsabilidad jurídica a las autoridades públicas".

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Una circunstancia, ha continuado, que no se explica solo por un aumento de las actuaciones políticas irregulares, sino que es, sobre todo, "la consecuencia de que el control político no esté cumpliendo con eficacia su ineludible función y haya que recurrir al poder judicial como último vía de control del poder".

En este sentido, ha deplorado "el deterioro institucional que el poder político está experimentando" y que conduce a "un protagonismo del Poder Judicial, que no cabe atribuirle al correcto funcionamiento del Estado de derecho sino al mal funcionamiento del Estado democrático".

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"No critiquemos, entonces, al Estado de derecho por lo que necesariamente tiene que hacer, sino al Estado democrático por lo que, lamentablemente, no hace", ha aseverado. EFE