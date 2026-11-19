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Redacción deportes, 19 nov (EFE).- El Super Amara Bera Bera quedó encuadrado en el grupo A de la Liga Europa de balonmano femenino que encabeza el Ikast danés, y el Costa del Sol Málaga en el C que lidera el JDA Bourgogne Dijon francés, según el sorteo celebrado este jueves.

Ikast y Dijon pasaron directamente a esta fase de grupos tras obtener el billete por el rendimiento la pasada temporada junto al DVSC Skyline y el Thüringer, por lo que no tuvieron que disputar las rondas previas.

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El grupo del Bera Bera, verdugo del Rocasa Gran Canaria, lo completan el Dunarea Braila rumano y el Larvik noruego, que superaron en la ronda precedente al Molde (62-54) en el primer caso, y en el segundo al Niza (61-60) y al St. Amand Porte du Hainatu (56-49).

El grupo del Costa del Sol Málaga, que superó al Oldenburg, lo completan el MOL Esztergom y el Corona Brasov. El conjunto húngaro se deshizo en la eliminatoria previa del Banik Most (70-41) y el rumano del Estrella Roja (58-53) y del Chambray Touraine (52-50). EFE

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