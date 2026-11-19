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Bilbao, 19 nov (EFE).- Las jugadoras del Athletic Club Daniela Agote y Elene Gurtubay serán homenajeadas en los prolegómenos del partido que enfrentará el viernes en San Mamés al equipo masculino rojiblanco con el Espanyol, en reconocimiento al título de campeonas del mundo sub 20 que conquistaron con España el pasado septiembre en Polonia.

Ambas futbolistas participaron en los siete encuentros que disputó el combinado dirigido por David Aznar, exentrenador del Athletic, hasta proclamarse campeón del mundo.

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Agote, además, marcó un gol en la fase de grupos frente a China, fue elegida mejor jugadora de la semifinal contra Italia y anotó uno de los lanzamientos en la tanda de penaltis de la final frente a Corea del Norte. EFE

ibn/jas/apa