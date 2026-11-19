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Bilbao/Barcelona, 19 nov (EFE).- El Athletic Club, al alza en los últimos tres partidos, aspira a mantener su rumbo europeo ante el nuevo Espanyol de Eder Sarabia, que visita San Mamés con el objetivo de consolidar su reacción tras abandonar los puestos de descenso con la llegada del técnico vizcaíno.

El equipo rojiblanco llega a la cita en un buen momento de resultados, aunque todavía con el regusto amargo que dejó el empate de El Sadar, donde encajó un gol en el tiempo añadido que le privó a última hora de la tercera victoria consecutiva, después de las logradas en San Mamés frente al Getafe y la Real Sociedad.

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El objetivo de los de Edin Terzic es aprovechar el regreso a casa para afianzar esa escalada en el inicio de un exigente esprint final de año en el que, entre otros compromisos, tendrán que recuperar el partido aplazado en Vallecas y recibir en San Mamés al Real Madrid y al Betis.

El técnico alemán introducirá al menos un cambio en el once titular. Dani Vivian, que sufre una lesión muscular que le mantendrá de baja al menos un par de semanas, se ha sumado a una lista de ausencias en la que ya figuraban Maroan Sannadi y Gorka Guruzeta.

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Aitor Paredes está recién recuperado de los problemas físicos que le impidieron jugar frente a Osasuna, y Yeray Álvarez y Aymeric Laporte se perfilan como titulares en el eje de la defensa, con Hugo Rincón y Yuri Berchiche en los laterales, en una alineación en la que no se esperan demasiadas sorpresas.

Con Peio Canales recién incorporado de la selección sub-21, Ruiz de Galarreta apunta a formar el doble pivote junto a Gerenabarrena, con Nico Williams y Berenguer en las bandas y Oihan Sancet por detrás de Iñaki Williams, principal referencia ofensiva.

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El Espanyol visita San Mamés en el segundo partido bajo la batuta del nuevo entrenador, Eder Sarabia, y su primer choque desde el banquillo tras cumplir una sanción que arrastraba desde su anterior etapa en el Elche.

El cuadro blanquiazul empató contra el Deportivo en la última jornada (0-0) mostrando una buena imagen. Frente al cuadro vasco, el Espanyol examinará el efecto Sarabia en un escenario complicado como San Mamés, donde sólo el Sevilla ha ganado este curso, y un rival que ocupa actualmente el séptimo lugar en la clasificación.

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El Espanyol no podrá contar con los lesionados Kike García y Àlex Calatrava. Este último sufrió, durante el entrenamiento de ayer, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá pasar por el quirófano. El resto de futbolistas están disponibles para viajar a Bilbao.

La plantilla ha realizado una concentración en tierras gerundenses aprovechando el parón liguero por los compromisos internacionales. El cuerpo técnico aprovechó para pulir automatismos e insistir en su idea de juego. Todos confían en ofrecer una gran versión y están convencidos de poder ganar.

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Los precedentes entre ambos conjuntos, en LaLiga, en San Mamés están ajustados. En las últimas cinco visitas de los catalanes, el Athletic ha ganado en tres ocasiones y el Espanyol, en dos. En el curso pasado, el triunfo fue para el cuadro periquito (1-2) con goles de Carlos Romero y Pere Milla.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Yuri; Gerenabarrena, Ruiz de Galarreta; Berenguer, Sancet, Nico Williams; e Iñaki Williams.

Espanyol: Fortuño; El Hilali, Cabrera, Hartman; Bryan Zaragoza, Edu Expósito, Javi Hernández, Pol Lozano, Dolan; Pere Milla y Roberto Fernández.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear)

Campo: San Mamés

Hora: 21.00

EFE

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dpb/fa-ibn/soc/jap. EFE