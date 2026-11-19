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San Sebastián, 19 nov (EFE).- Los ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao han señalado que necesitan tiempo para analizar la documentación recién recibida por la FIFA, en la que les comunica que no admite su propuesta de sede compartida para el Mundial de fútbol 2030, antes de poder tomar una decisión.

En una breve nota, el consistorio donostiarra afea además la falta de "discreción" del organismo internacional, tras conocerse esta tarde, en declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, en Santiago de Compostela, que la FIFA no admite que en Euskadi haya una sede conjunta con dos estadios, Anoeta y San Mamés.

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El Ayuntamiento de la capital guipuzcoana se ha limitado a indicar que "en las últimas horas" ha recibido "la respuesta de la FIFA, dando a entender que no contempla una candidatura conjunta entre Bilbao y San Sebastián".

"Tenemos que analizar el documento recién recibido", señala la institución, que agrega que se trata de "una información relevante para que Donostia tome la mejor decisión para la ciudad" y que la analizará "junto con toda la documentación" de la que dispone.

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"Apelamos a la discreción, el rigor y la profesionalidad de este proceso, justo lo que la FIFA no ha tenido en su respuesta", concluye el consistorio donostiarra.

Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao han indicado por su parte que deben primero analizar "internamente" lo comunicado por el organismo internacional "entre las instituciones vascas" y se han limitado a agregar que "habrá tiempo de trasladarlo públicamente".

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El Gobierno Vasco ha afirmado que no tiene constancia de dicha comunicación de la FIFA, pero recuerda que el contacto es "con los ayuntamientos" por lo que ha declinado pronunciarse por el momento. EFE