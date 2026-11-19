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Madrid, 19 nov (EFE).- El debate cara a cara entre los candidatos Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) marcará el séptimo día de campaña, el último para solicitar el voto por correo, una jornada en la que líderes como Santiago Abascal (Vox), que estará en Gijón (Asturias), o Ada Colau (Frente Amplio) en Valencia, buscan distinguirse.

Sánchez y Feijóo afrontan este jueves su único cara a cara antes del 29N, al que los socialistas afirman que su líder acude con respuestas para todo y la intención de movilizar a los suyos, mientras que PP avanza que su líder conjugará el sentido de Estado con un examen exigente al presidente del Gobierno.

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- Frente Amplio: Colau participará con otros miembros de las listas en un encuentro con colectivos en defensa del derecho a la vivienda en Benetússer y lo hará tras reunirse con asociaciones de víctimas de la dana en Catarroja.

- Vox: Abascal prosigue sus mítines y ofrece uno por la tarde en Gijón, tras atender a la prensa en Zamora a mediodía.

- ERC: Gabriel Rufián participa en una rueda de prensa y por la tarde en Vila-real (Castellón) en el acto de la candidatura Compromís-Front Valencià de la que forma parte ERC.

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- Junts: Celebra un acto de campaña en Tortosa (Tarragona) con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras, y el número uno por Tarragona, Josep Maria Cruset.

- Podemos: La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero celebra un acto de campaña en Bilbao y por la mañana se reúne con la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP) y atiende a los medios.

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- PNV: El presidente del PNV, Aitor Esteban, viaja a Madrid para participar en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

- BNG: El candidato Néstor Rego mantiene por la tarde un encuentro con jóvenes para exponer las propuestas que quiere llevar el partido al Congreso y, posteriormente, ofrece un mitin en Santiago de Compostela, en ambos acompañados por miembros de su candidatura.

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- Coalición Canaria: La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, visita la Avenida Venezuela en Santa Cruz de Tenerife para atender a la prensa y también se reúne con el sector deportivo canario.EFE