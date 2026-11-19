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Palma, 19 nov (EFE).- La Guardia Civil detuvo el miércoles a un hombre de 55 años acusado de haber robado 1.000 euros en efectivo durante el despiste de su propietario, que se había dejado el dinero en la bandeja del control de seguridad del aeropuerto de Palma.

Los vigilantes de seguridad avisaron a la Guardia Civil de que un pasajero les explicó que se había olvidado un fajo de 1.000 euros en la bandeja de pertenencias del control de seguridad, según ha detallado el instituto armado este jueves en una nota.

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Al percatarse y volver a buscarlo, el dinero había desaparecido, ya que probablemente alguien lo había sustraído mientras el afectado recogía sus enseres tras pasar el filtro.

A raíz de lo sucedido, agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto revisaron las cámaras de seguridad y comprobaron que el pasajero que iba a pasar el control justo detrás del denunciante fue quien se había llevado el dinero.

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Minutos después, fue localizado por el personal de seguridad de las instalaciones y detenido por la Guardia Civil, que recuperó el importe y lo devolvió a su propietario.

Tras instruir las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. EFE