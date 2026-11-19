19/11/2026 Pedro Casares y David Setién a su llegada al juzgado de Laredo POLITICA

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El delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), ha ratificado este jueves ante el Tribunal de Instancia de Laredo la denuncia contra el edil del PP de Ruesga, David Setién, por la presunta bofetada que éste le propinó en la Feria de Todos los Santos en Arredondo y también por agresión verbal.

"Hemos dicho la verdad", ha afirmado a la salida de declarar como denunciante de los hechos en el juzgado de Laredo, a donde ha llegado pasadas las 9.20 y ha salido una aproximadamente una hora después.

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Ante el juez, Casares ha confirmado su versión de los hechos "en los términos" en los que ya lo hizo en su denuncia ante la Guardia Civil, según ha explicado tras abandonar el tribunal.

El también secretario general del PSOE de Cantabria ha vuelto a confiar en que "esto sirva para que algo así no vuelva a pasar, ni a mí ni a nadie".

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"La violencia no tiene cabida en democracia bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto; no se puede permitir, no se puede tolerar y, sinceramente, espero que esto no vuelva a pasar a nadie nunca y en ningún sitio", ha dicho en declaraciones a los medios.

Casares, como ya explicó el miércoles, ha aportado una fotografía de instantes después de la supuesta agresión sufrida el 1 de noviembre cuando ambos políticos coincidieron en la Feria de Arredondo.

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Además del delegado del Gobierno, este jueves estaban llamados a declarar el denunciado, que ha llegado a los juzgados pasadas las 10.00 horas, solo y sin hacer declaraciones a los medios, y ha salido poco antes de las 12.00 acompañado de su abogado, y testigos de los hechos.

Casares ha comentado que no ha coincidido con el denunciado, que en un comunicado negó haber agredido al delegado del Gobierno.

A la salida del juzgado, Setién ha rehusado aportar a los periodistas ningún detalle de la declaración que había realizado.

"Me voy a casa que hay mucho que hacer", es lo único que ha indicado a los medios tras declarar. Así, a pesar de las preguntas de la prensa, no ha confirmado si había ratificado en el juzgado que no había agredido al delegado del Gobierno, tal y como aseguró en el citado comunicado, o si había aportado algún tipo de prueba a la instrucción.

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Quien sí ha hecho unas breves manifestaciones tras declarar como testigo ha sido el secretario general de Juventudes Socialistas, Fran Caso, que ha llegado junto a Casares a los juzgados.

"Vi la agresión", ha asegurado, aunque no ha querido dar más detalles de lo testificado en el juzgado porque forma parte de un proceso judicial "y no puedo decir mucho más".

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"Yo he venido a ratificar la denuncia y lógicamente vi la agresión. Estaba acompañando a Pedro Casares ese día y lo vi perfectamente", ha apostillado.

La titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Laredo incoó diligencias por delito de atentado contra la autoridad a raíz de la denuncia presentada por Casares el 2 de noviembre ante la Guardia Civil.

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En concreto, denunció que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

Por su parte, el concejal y alcalde pedáneo de Matienzo negó "de forma absoluta" haber agredido a Casares y denunció una "torticera utilización política" de unos acontecimientos que, según su versión, no tienen "cabida alguna en el ámbito jurídico penal".

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El 4 de noviembre, el edil declaró ante la Guardia Civil en calidad de detenido y, tras las diligencias, fue puesto en libertad.

Por su parte, al conocer los hechos el día 3, cuando Casares los hizo públicos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, informó que desde 'Génova' se había abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y prometió contundencia si se confirma la violencia.

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Un día después, el PP de Cantabria dijo que esperará al proceso judicial para actuar porque la versión del delegado del Gobierno sobre la presunta agresión "no ofrece credibilidad".