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La candidata a la Presidencia del Gobierno de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, ha instado al líder de Junts, Carles Puigdemont, a explicitar cuáles son sus intereses políticos al irrumpir en campaña para polemizar sobre medidas sobre la Ley de Amnistía.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de campaña en el municipio valenciano de Benetússer y cuestionada por la entrevista de Puigdemont a 'El Mundo', Colau simplemente ha comentado que su espacio político siempre defendió la amnistía como la vía para normalizar el conflicto político en Cataluña, saliendo de la judicialización del 'procés'.

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"Aquellos que hoy quieran polemizar con la amnistía, ellos sabrán cuáles son sus intereses políticos y con quienes están coincidiendo en esa crítica a la amnistía. Nosotros tenemos muy claro que la amnistía fue una medida votada democráticamente por una mayoría democrática en el Congreso y que sus efectos se han visto", ha zanjado Colau.