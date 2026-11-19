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Madrid, 19 nov (EFE).- Frente a su estatua en la Plaza de España de Madrid, la figura de Miguel de Cervantes cobra vida en la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña, con una exposición inmersiva que podrá ser visitada a partir del próximo 24 de noviembre.

'Cervantes: La gran exposición inmersiva' une tecnología y el formato museístico tradicional para ofrecer una "simbiosis entre la vida del autor y su forma de trasladar su experiencia vital a sus obras", ha indicado el director de la fundación, Lorenzo Cooklin, en la presentación de la muestra.

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La exposición abrirá las puertas al público un día después de que se inaugure el edificio de la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas como nuevo espacio cultural de la fundación, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1977 y ubicado en la esquina de la Plaza de España con la calle de Bailén, frente a los Jardines de Sabatini.

Esta exposición, señala Cooklin, es la primera en todo el mundo en mostrar una figura literaria a través de herramientas como la realidad virtual. Por ello, ha asegurado que la fundación tiene la "voluntad de que esta exposición viaje a otras ciudades europeas”.

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De los 4.000 metros cuadrados de este edificio, el recorrido transcurre a lo largo de 800 y dividido en dos plantas para mostrar cómo influyó la vida del autor más universal de la literatura española en sus obras y personajes a través de 171 piezas originales y una experiencia de realidad virtual.

La planta baja acoge una sala en la que dos retratos originales de Cervantes reciben al visitante -uno de ellos, la reconocible imagen del autor pintada por Juan de Jáuregui y prestada por la Real Academia Española-.

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En ella, también se podrá acceder a dos recorridos de realidad virtual de un total de 26 minutos para acompañar a Cervantes en la batalla de Lepanto y para caminar junto a Don Quijote por los campos de La Mancha.

De fondo, una banda sonora original producida por los mismos compositores que hicieron la música de la película biográfica de Cervantes 'El cautivo', de Alejandro Amenábar, acompaña al visitante.

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En la primera planta la inmersión se traslada a la vida de Cervantes con eventos como su participación en Lepanto, su cautiverio en Argel y su papel en el Siglo de Oro español, con especial énfasis a su gran libro, el Quijote, pero sin olvidar el resto de su obra, como las 'Novelas Ejemplares', a las que se dedica una sala inmersiva 360 grados.

A lo largo de toda la exposición, el recorrido se ve acompañado por pinturas, retratos, armas, documentos de archivos y diferentes objetos originales de la época.

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Entre los más destacados se encuentran: el 'Retrato de Felipe II', del Taller de Tiziano Vecellio y 'Cervantes y don Juan de Austria', de Eduardo Cano de la Peña, cedidos por el Museo Nacional del Prado; 'La Anunciación', de El Greco, por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; una primera edición del Quijote de la Mancha, de la Real Academia Española, y un facsímil de la partida de bautismo de Miguel de Cervantes, por el Archivo Municipal de Alcalá de Henares, entre muchos otros.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y el académico secretario de la Real Academia de la Historia Feliciano Barrios han colaborado con el desarrollo de esta exposición, que tiene como objetivo mostrar que "la imaginación de un hombre del siglo XVI resulta hoy de completa actualidad y puede ayudarnos a encarar las vicisitudes de nuestra vida desde nuevas perspectivas", subraya la fundación. EFE

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(Foto)