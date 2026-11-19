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A Coruña, 19 nov (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este jueves, como portavoz de campaña del Frente Amplio, que tener un gobierno de progreso tras el 29 de noviembre "depende de un solo factor: la movilización de las clases trabajadoras".

Bustinduy ha hecho un recorrido por A Coruña para tener "una radiografía" del mercado de la vivienda, donde ha visto algunas "convertidas en viviendas de lujo para quien las pueda pagar".

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"El lucro, la especulación y los beneficios amontonados por un 1 % de la población son los desvelos y la angustia", ha proseguido.

Por eso considera que "no caben medias tintas" y el 29 de noviembre hay que decidir entre "modelos incompatibles", que son el del "monopolio" del PP y Vox y la "intervención decidida del mercado de la vivienda" que plantea su grupo, para poner los inmuebles "al servicio de su función social y de las clases trabajadoras".

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"Lo que Yolanda Díaz ha hecho con el mercado de trabajo, Ada Colau lo va a hacer con el mercado de la vivienda", ha pronosticado.

Cree que la jornada electoral "depende de un solo factor: la movilización de las clases trabajadoras" y ve "provincias absolutamente claves" en las que "el Frente Amplio está disputando los escaños a la derecha y a la extrema derecha", entre las que ha citado los casos de A Coruña y Pontevedra, donde asegura que el último diputado será para Frente Amplio o Vox.

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Entre las propuestas de su grupo en materia de vivienda está "expropiar el parque inmobiliario de los fondos buitre", poner impuestos para lograr que "1,3 millones de viviendas pasen a alquiler asequible" y gravar a las rentas más altas "para financiar los servicios públicos".

Bustinduy ha dicho que echa de menos que en el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo estén las personas de las que va a depender "el futuro y el Gobierno del país: Santiago Abascal y Ada Colau".

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Son "dos ausencias muy importantes para decidir el voto", pues considera que el primero "redacta el programa electoral de Feijóo" y la segunda es "la garantía y el blindaje" de elementos como las pensiones, los salarios o los servicios públicos.

Ha recordado que se cumplen 93 años de la primera vez que las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto y solo hay una candidata, que es Ada Colau, por lo que ha alertado sobre "la involución, los recortes y el sometimiento" que cree que puede implicar un gobierno de derechos. EFE

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(foto)